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Белый дом: США договорились с Россией и Украиной о перемирии на море

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Белый дом. Иллюстративное фото.
Белый дом. Иллюстративное фото. Фото: Andrea Izzotti/Shutterstock

США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство и «исключить применение силы» в Черном море. Об этом говорится в пресс-релизах по итогам встреч американской делегации с воюющими сторонами в Эр-Рияде, пишет «​Медуза».

Также стороны договорились предотвращать использование коммерческих судов в военных целях.

Решений о запрете взаимных ударов по энергетическим объектам принято не было. В пресс-релизах Белого дома лишь говорится, что США договорились с воюющими сторонами «разработать меры по реализации» предложения о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам.

  • Переговоры в Эр-Рияде проходили 24 и 25 марта. Представители США встречались отдельно с делегацией Украины и отдельно с делегацией России.
  • Еще до начала переговоров стороны подчеркивали их «технический» характер.
  • Россия и Украина официальных заявлений по итогам переговоров не делали.
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