Полиция считает, что фотографировать и снимать здания PPA запрещено

В конце января частное лицо подало в Таллиннский административный суд жалобу, в которой, помимо прочего, просило установить его право фотографировать, записывать звук и снимать на видео здания и территорию PPA.

Суд в письме, направленном в Департамент полиции и погранохраны, отметил, что ему совершенно неясно, на каком юридическом основании, по мнению PPA, действует запрет на фото-, аудио- и видеозапись зданий и территории ведомства из общественного пространства.

Суд добавил, что это не означает, что PPA не может проверять людей, которые снимают и фотографируют здания и территории ведомства, например, на основании Закона об охране правопорядка, выясняя цели их действий.

«Однако на данный момент суд не видит оснований для того, чтобы PPA мог в целом запретить такую деятельность или тем более наказывать за нее», - отметил административный суд.