ФОТО Правление соцдемов собралось для обсуждения изменения Конституции

Утром Postimees пытался дозвониться до каждого члена фракции социал-демократов. Рейли Ранд ответила в сообщении, что поддерживает отзыв права голоса у граждан стран-агрессоров, но на уточняющий вопрос, как она поступит, если голосование дойдет и до так называемой «оговорки о закате» (то есть пункта, означающего, что регулирование автоматически утрачивает силу, если не будет решения о его продлении), она уже не ответила. Анти Аллас заявил по состоянию на середину дня, что ни его позиция, ни позиция партии не изменились. Тийт Маран также подтвердил, что поддерживает лишение граждан России и Беларуси избирательных прав, но не «оговорку о закате», означающую истечение срока действия закона.