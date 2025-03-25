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ФОТО Правление соцдемов собралось для обсуждения изменения Конституции

Перевод: Павел Соболев
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На завтрашнем заседании Рийгикогу будет принято решение о том, следует ли в срочном порядке менять Конституцию или нет. Правление социал-демократов собралось сегодня вечером, чтобы обсудить также и этот вопрос.

Утром Postimees пытался дозвониться до каждого члена фракции социал-демократов. Рейли Ранд ответила в сообщении, что поддерживает отзыв права голоса у граждан стран-агрессоров, но на уточняющий вопрос, как она поступит, если голосование дойдет и до так называемой «оговорки о закате» (то есть пункта, означающего, что регулирование автоматически утрачивает силу, если не будет решения о его продлении), она уже не ответила. Анти Аллас заявил по состоянию на середину дня, что ни его позиция, ни позиция партии не изменились. Тийт Маран также подтвердил, что поддерживает лишение граждан России и Беларуси избирательных прав, но не «оговорку о закате», означающую истечение срока действия закона.

Раймонд Кальюлайд и Рийна Сиккут дали более расплывчатые ответы. Оба выразили удивление тем, что уже согласованное решение, которое, похоже, пользуется наибольшей поддержкой в ​​Рийгикогу, теперь может быть снова изменено в последний момент, и обвинили коалицию в том, что та никак не обосновывает необходимость лишения права голоса у лиц без гражданства, в то время как они не имеют никакого отношения к агрессивной войне России. «Это примерно то же самое, что сказать, что жителей города Пайде следует лишить избирательного права, потому что в Судане идет война», - сказал Кальюлайд.

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