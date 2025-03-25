Древняя эстонская традиция может попасть в список ЮНЕСКО

«Наше культурное наследие богато благодаря людям, которые уважают традиции и поддерживают их. Хождение по домам на День Кадри и День Марта - это важный и любимый обычай, в котором участвуют целые поколения, от малышей до взрослых. Я искренне надеюсь, что эта традиция займет свое достойное место среди живых культурных ценностей ЮНЕСКО», - заявила министр культуры Хейди Пурга.

Как рассказала Кати Тааль, член правления Эстонского фольклорного совета и представитель рабочей группы, занимавшейся этой традицией, хождение по домам на Кадри и Мартов день - это не просто развлечение, а важная часть общения между людьми в общине.

«В отличие от некоторых других народных обычаев, уже включенных в список ЮНЕСКО, эта традиция известна и любима по всей Эстонии. Почти каждый в нашей стране хотя бы раз участвовал в этом празднике, будь то в роли "санта" или хозяина дома, принимающего гостей», - сказала Тааль.

Хождение по домам на День Марта и День Кадри - это традиционное, основанное на обычаях и при этом веселое взаимодействие между двумя сторонами: переодетыми мардисантами или кадрисантами, приходящими в гости, и принимающими их хозяевами.