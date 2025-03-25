Эстония подала заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традиции, связанной с Днем Кадри и Днем Марта - старинным обычаем, когда дети и взрослые в масках и костюмах ходят по домам, поют, желают счастья и получают угощения. Решение ЮНЕСКО ожидается в декабре следующего года.
Древняя эстонская традиция может попасть в список ЮНЕСКО
«Наше культурное наследие богато благодаря людям, которые уважают традиции и поддерживают их. Хождение по домам на День Кадри и День Марта - это важный и любимый обычай, в котором участвуют целые поколения, от малышей до взрослых. Я искренне надеюсь, что эта традиция займет свое достойное место среди живых культурных ценностей ЮНЕСКО», - заявила министр культуры Хейди Пурга.
Как рассказала Кати Тааль, член правления Эстонского фольклорного совета и представитель рабочей группы, занимавшейся этой традицией, хождение по домам на Кадри и Мартов день - это не просто развлечение, а важная часть общения между людьми в общине.
«В отличие от некоторых других народных обычаев, уже включенных в список ЮНЕСКО, эта традиция известна и любима по всей Эстонии. Почти каждый в нашей стране хотя бы раз участвовал в этом празднике, будь то в роли "санта" или хозяина дома, принимающего гостей», - сказала Тааль.
Хождение по домам на День Марта и День Кадри - это традиционное, основанное на обычаях и при этом веселое взаимодействие между двумя сторонами: переодетыми мардисантами или кадрисантами, приходящими в гости, и принимающими их хозяевами.
Замаскированные участники исполняют загадки, играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, шутят и веселят хозяев дома. Взамен они желают семье счастья, успехов, здоровья и других благ на весь следующий год. Чтобы эти пожелания «укоренились» и дали плод, они бросают на пол зерно, горох или даже рис. Хозяева благодарят «сантов» дарами - угощают их едой, сладостями, а в последнее время и деньгами.
В этом обряде важную роль играют традиционные народные песни (регилаулы), в которых «санты» рассказывают, зачем они пришли, описывают путь, просят угощения, а иногда с помощью песен благодарят и прощаются. Участники помладше чаще используют и современные песенки. За один вечер такие группы обходят несколько домов. Их выступления основаны на народных традициях, но они также могут включать отсылки к актуальным событиям, персонажам и темам в обществе.
В «санты» ходят накануне Дня Марта - 9 ноября, и накануне Дня Кадри - 24 ноября. В некоторых регионах Кадри могут ходить и 25 ноября.
Традиция хождения марди- и кадрисантов получила новый импульс благодаря акции Эстонского фольклорного совета «Начнем ходить в санты», стартовавшей в 2018 году. За прошедшие годы по всей Эстонии сформировалась активная сеть участников и семей, принимающих участие в этом обряде, а также проводится своего рода перепись марди- и кадрисантов.
При составлении заявки в ЮНЕСКО большую роль сыграла рабочая группа, состоящая из представителей общин. Они совместно продумали и зафиксировали меры, необходимые для сохранения этой традиции.
В репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже включены такие элементы, как культурное пространство Кихну, традиция песенных и танцевальных праздников Эстонии, Латвии и Литвы, пение «леэло» у народа сету, традиция дымовой сауны в Вырумаа, приготовление и употребление мульгиской каши в Мульгимаа, а также совместно с Украиной украшение пасхальных яиц. В список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, включено строительство и использование однодеревок в районе Соомаа.