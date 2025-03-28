Квартира как ловушка: как инвалид-колясочник осталась запертой в собственном доме

Директор AS Narva-Jõesuu Анна Саволайнен рассказала, что заранее предупреждала Ларису, что та нуждается в квартире с домом, где можно сразу подъехать к лифту, и в Нарве таких домов не много. «Но Лариса человек упрямый, и она абсолютно дееспособна, поэтому все решения принимала сама», - отметила Саволайнен.

Искать виноватых?

Квартира была куплена у агента по недвижимости Нелли Сидоренко. По словам Ларисы, на сделке присутствовали только она, нотариус, сама Нелли и ее муж. Сидоренко не уделяла особого внимания вопросу будущей установки пандуса.

Уже въехав в новую квартиру, Лариса поняла, что заниматься установкой пандусов она не может и не хочет из-за слишком сложной процедуры. И решила продать только что купленную квартиру и подыскать себе более подходящий вариант. В этот раз она обратилась за помощью в агенство по недвижимости Trianon Kinnisvara.

Тогда и выяснилось, что в доме, где Лариса купила жилье, в принципе невозможно было установить пандус. «Лариса искала себе квартиру, ее интересовал один вариант, она спросила, есть ли в доме пандус. Мы разговорились, и она рассказала свою историю», - говорит управляющий фирмы по недвижимости Trianon Kinnisvara Сергей Горлач.