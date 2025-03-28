После двадцати двух лет жизни в доме попечения Лариса мечтала обрести свободу и купить собственное жильё. На накопленные деньги она приобрела квартиру в Нарве, но только вселившись в новый дом женщина поняла, что не сможет в нем жить.
Квартира как ловушка: как инвалид-колясочник осталась запертой в собственном доме
Лариса (имя изменено) - инвалид-колясочник, ей 48 лет. Последние 22 года она прожила в доме попечения в Нарва-Йыэсуу. Лариса признана дееспособной, получает полное пособие по инвалидности, на которое и живет. За время, проведенное в доме попечения, женщине удалось скопить хорошую сумму денег.
«Я устала там жить, мне хотелось свой дом. В конце прошлого года поняла, что моих сбережений хватит на покупку собственной однокомнатной квартиры», - рассказала Лариса.
От Социального департамента Лариса получила социального работника Анастасию, которая помогла найти на первый взгляд подходящую квартиру и посмотреть ее. «Мы нашли такую, какую хотела Лариса - однокомнатную, со свежим ремонтом, новой мебелью и техникой», - рассказала Анастасия.
Квартира находится на первом этаже дома на улице Пушкина. Никаких пандусов в доме нет, что делает попадание в квартиру очень проблематичным для человека в инвалидном кресле. Лариса об этой проблеме знала, но квартира отвечала бюджету и ей настолько понравилась, что она все равно решила ее купить.
«Социальный работник сказал мне, что пандусы можно установить за счет государства, и мне самой придется внести только небольшую часть суммы, поэтому я согласилась на эту квартиру», - говорит Лариса.
Однако Анастасия объясняет, что рассказала лишь о теоретической возможности, которая существует в некоторых домах. «Процедура установки пандуса требует времени и денег, согласия жильцов дома, написания определенного проекта, об этом я сказала Ларисе, но ее это, видимо, не напугало. К тому же решение о покупке квартиры она принимала самостоятельно», - рассказывает социальный работник.
Директор AS Narva-Jõesuu Анна Саволайнен рассказала, что заранее предупреждала Ларису, что та нуждается в квартире с домом, где можно сразу подъехать к лифту, и в Нарве таких домов не много. «Но Лариса человек упрямый, и она абсолютно дееспособна, поэтому все решения принимала сама», - отметила Саволайнен.
Искать виноватых?
Квартира была куплена у агента по недвижимости Нелли Сидоренко. По словам Ларисы, на сделке присутствовали только она, нотариус, сама Нелли и ее муж. Сидоренко не уделяла особого внимания вопросу будущей установки пандуса.
Уже въехав в новую квартиру, Лариса поняла, что заниматься установкой пандусов она не может и не хочет из-за слишком сложной процедуры. И решила продать только что купленную квартиру и подыскать себе более подходящий вариант. В этот раз она обратилась за помощью в агенство по недвижимости Trianon Kinnisvara.
Тогда и выяснилось, что в доме, где Лариса купила жилье, в принципе невозможно было установить пандус. «Лариса искала себе квартиру, ее интересовал один вариант, она спросила, есть ли в доме пандус. Мы разговорились, и она рассказала свою историю», - говорит управляющий фирмы по недвижимости Trianon Kinnisvara Сергей Горлач.
По словам Горлача, в доме, где Лариса купила квартиру изначально, установить ни пандус, ни специальный подъемник нельзя было изначально. «По требованиям законодательства угол наклона лестницы для пандуса должен быть не более 10 градусов, в подъезде этого дома угол намного больше, и человек не сможет спуститься или подняться по нему самостоятельно», - сказал Сергей.
Также есть вариант электрического подъемника для инвалидных кресел - такой подъемник крепится к стене. «Но такая конструкция очень громоздкая, и займет определенное место в подъезде дома. Также есть требования законодательства, согласно которым должна сохраняться определенная ширина прохода на лестнице. Также подъемник должен быть подключен к системе пожарной сигнализации. Поэтому установить его в этом доме невозможно», - пояснил Горлач.
По мнению специалиста, если бы Ларисой или кем-то другим изначально была проведена небольшая предварительная работа, было бы ясно, что выбранная квартира не подходит для человека на инвалидном кресле.
Нелли Сидоренко, которая занималась продажей квартиры, давать комментарии Rus.Postimees отказалась, сославшись на то, что находится в другой стране. «Лариса хотела купить квартиру, она ее купила», - сказала Сидоренко.
Теперь Лариса подыскивает себе новое жилье, одновременно пытаясь продать купленную у Сидоренко квартиру. «Я почти все время сижу дома, никуда не выхожу, потому что попасть в квартиру самостоятельно просто не могу», - объясняет она.
Таким образом получается, что неверное решение о покупке квартиры в неподходящем доме было принято самостоятельно человеком, который не имел никакого опыта в таких делах и провел два последних десятилетия в доме попечения.
«Анастасия является опорным лицом, и цель услуги опорного лица - поддерживать самостоятельность человека в ситуациях, когда он по социальным, экономическим, психологическим или медицинским причинам существенно нуждается в помощи при выполнении своих обязанностей и реализации своих прав. Помощь заключается в консультировании, мотивации и развитии у человека большей самостоятельности и ответственности», - прокомментировала ситуацию Кристи Мюрк, директор нарвского Социального департамента.
Она уточнила, что опорное лицо может помочь клиенту в случаях, похожих на случай Ларисы, например, проконсультировать о дальнейших шагах для того, чтобы выяснить возможности установки пандуса или других адаптаций.
Но опорное лицо не принимает решения за клиента. Оно может только направлять и консультировать. Запретить дееспособному человеку совершать различные сделки опорное лицо не может.
«Каждый случай индивидуален, и потребность в помощи оценивается отдельно для каждого клиента. Цели и действия зависят от потребности клиента, и, соответственно, задачи сопровождающего определяются исходя из этой потребности», - добавила Мюрк.
Таким образом, некоторые вопросы остаются без ответа. Должна ли была женщина, признанная дееспособной, впервые за долгое время решившаяся на самостоятельный шаг, предусмотреть все технические нюансы, о которых не имела ни малейшего понятия? Или кто-то должен был ее предупредить о невозможности установки пандуса в выбранном доме? Так или иначе, теперь Лариса пытается продать купленную квартиру и подыскать новое жилье, которое будет отвечать всем ее запросам.