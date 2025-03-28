Директор AS Narva-Jõesuu Анна Саволайнен говорит, что заранее предупреждала Ларису, что ей нужна квартира в доме, где есть возможность подъехать на коляске к лифту, а в Нарве таких домов не много: «Но Лариса человек упрямый, а поскольку она полностью дееспособна, то все решения принимала сама».

Искать виноватых?

Квартира была куплена у агента по недвижимости Нелли Сидоренко. По словам Ларисы, на сделке присутствовали только она сама, нотариус, Нелли и ее муж. Сидоренко не уделяла особого внимания вопросу будущей установки пандуса.

Уже въехав в новую квартиру, Лариса поняла, что заниматься установкой пандусов она не может и не хочет из-за слишком сложной процедуры. И решила продать только что купленную квартиру и подыскать себе более подходящий вариант. В этот раз она обратилась за помощью в агентство по недвижимости Trianon Kinnisvara.

Тогда и выяснилось, что в доме, где Лариса купила жилье, в принципе невозможно установить пандус. «Лариса искала квартиру, ее заинтересовал один вариант, и она спросила, есть ли в доме пандус. Мы разговорились, и она рассказала свою историю», - говорит управляющий фирмы по недвижимости Trianon Kinnisvara Сергей Горлач.