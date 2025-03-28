Прожившая 22 года в доме попечения Лариса мечтала обрести свободу и купить собственное жильё. На накопленные деньги она приобрела квартиру в Нарве, но сразу, как только заселилась, поняла, что не сможет в ней жить.
Лариса (имя изменено) - инвалид-колясочница, ей 48 лет. Последние 22 года она прожила в доме попечения в Нарва-Йыэсуу. Лариса признана дееспособной, получает полное пособие по инвалидности, на которое и живет. За время, проведенное в доме попечения, ей удалось скопить приличную сумму.
«Я устала там жить, мечтала о собственном доме. И в конце прошлого года поняла, что моих сбережений хватит на покупку однокомнатной квартиры», - рассказала Лариса.
Социальный департамент прикрепил к Ларисе социального работника Анастасию, которая помогла найти - на первый взгляд - подходящую квартиру и осмотреть ее. «Мы нашли такую, какую хотела Лариса - однокомнатную, со свежим ремонтом, новой мебелью и техникой», - рассказала Анастасия.
Квартира находится на первом этаже дома на улице Пушкина. Но никаких пандусов в доме нет, так что попасть туда человеку в инвалидном кресле очень проблематично. Лариса это понимала, но квартира соответствовала ее бюджету и настолько ей понравилась, что она все равно решила ее купить.
«Социальная работница сказала мне, что пандусы можно установить за счет государства, а мне самой придется внести только небольшую часть суммы, поэтому я согласилась на эту квартиру», - говорит Лариса.
Однако Анастасия объясняет, что рассказала лишь о существовании теоретической возможности, которая существует в некоторых домах. «Процедура установки пандуса требует времени и денег, согласия жильцов дома, составления определенного проекта. Об этом я и сказала Ларисе, но ее это, видимо, не испугало. К тому же решение о покупке квартиры она принимала самостоятельно», - рассказывает социальный работник.
Директор AS Narva-Jõesuu Анна Саволайнен говорит, что заранее предупреждала Ларису, что ей нужна квартира в доме, где есть возможность подъехать на коляске к лифту, а в Нарве таких домов не много: «Но Лариса человек упрямый, а поскольку она полностью дееспособна, то все решения принимала сама».
Искать виноватых?
Квартира была куплена у агента по недвижимости Нелли Сидоренко. По словам Ларисы, на сделке присутствовали только она сама, нотариус, Нелли и ее муж. Сидоренко не уделяла особого внимания вопросу будущей установки пандуса.
Уже въехав в новую квартиру, Лариса поняла, что заниматься установкой пандусов она не может и не хочет из-за слишком сложной процедуры. И решила продать только что купленную квартиру и подыскать себе более подходящий вариант. В этот раз она обратилась за помощью в агентство по недвижимости Trianon Kinnisvara.
Тогда и выяснилось, что в доме, где Лариса купила жилье, в принципе невозможно установить пандус. «Лариса искала квартиру, ее заинтересовал один вариант, и она спросила, есть ли в доме пандус. Мы разговорились, и она рассказала свою историю», - говорит управляющий фирмы по недвижимости Trianon Kinnisvara Сергей Горлач.
По словам Горлача, в доме на Пушкина, где Лариса купила квартиру, нельзя установить ни пандус, ни специальный подъемник. «По требованиям законодательства угол наклона лестницы для пандуса должен быть не более 10 градусов, в здесь угол намного больше, и человек не сможет спуститься или подняться самостоятельно», - сказал Сергей.
Еще существует вариант электрического подъемника для инвалидных кресел: он крепится к стене. «Но такая конструкция очень громоздкая и займет определенное место в подъезде дома. Также существуют требования законодательства, согласно которым должна сохраняться определенная ширина прохода на лестнице. А еще подъемник должен быть подключен к системе пожарной сигнализации. Поэтому установить его в этом доме невозможно», - пояснил Горлач.
По мнению специалиста, если бы Ларисой или кем-то другим изначально была проведена небольшая предварительная работа, было бы ясно, что выбранная квартира не подходит для человека на инвалидном кресле.
Нелли Сидоренко, которая занималась продажей квартиры, давать комментарии Rus.Postimees отказалась, сославшись на то, что находится в другой стране. «Лариса хотела купить квартиру, она ее купила», - сказала она.
Теперь Лариса подыскивает новое жилье, одновременно пытаясь продать купленную у Сидоренко квартиру. «Я почти все время сижу дома, никуда не выхожу, потому что попасть в квартиру самостоятельно просто не могу», - объясняет она.
Таким образом получается, что неверное решение о покупке квартиры в неподходящем доме было принято человеком, который не имел никакого опыта в таких делах и провел два последних десятилетия в доме попечения.
«Анастасия является ее опорным лицом, цель услуги опорного лица - поддерживать самостоятельность человека в ситуациях, когда он по социальным, экономическим, психологическим или медицинским причинам существенно нуждается в помощи при выполнении своих обязанностей и реализации своих прав. Помощь заключается в консультировании, мотивации и развитии у человека большей самостоятельности и ответственности», - прокомментировала ситуацию Кристи Мюрк, директор нарвского Социального департамента.
Она уточнила, что опорное лицо может помочь клиенту в случаях, аналогичных случаю Ларисы: например, проконсультировать ее, как выяснить, можно ли установить пандус или прочее подобное. Но опорное лицо не принимает решения за клиента. Оно может только направлять и консультировать. Запретить дееспособному человеку совершать любые сделки опорное лицо не может.
«Каждый случай индивидуален, и потребность в помощи оценивается отдельно для каждого клиента. Цели и действия зависят от потребности клиента, и, соответственно, задачи сопровождающего определяются исходя из этой потребности», - добавила Мюрк.
Таким образом, некоторые вопросы остаются без ответа. Должна ли была женщина, признанная дееспособной, впервые за долгое время решившаяся на самостоятельный шаг, предусмотреть все технические нюансы, о которых не имела ни малейшего понятия? Или кто-то должен был ее предупредить о невозможности установки пандуса в выбранном доме? Так или иначе, теперь Лариса будет подыскивать для себя квартиру, которая соответствует всем ее запросам и нуждам.