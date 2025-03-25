Вт, 25.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Галерея У мемориала Маарьямяэ почтили память жертв мартовской депортации

Copy

В этом году исполнилось 76 лет с момента одного из самых трагичных событий в истории Эстонии - массовой депортации, произошедшей в марте 1949 года.

В память о жертвах марта 1949 года сегодня по всей Эстонии проходят различные мероприятия, на которых выражают уважение депортированным и их семьям.

Во вторник днем венок к памятнику офицеров, расположенного рядом с мемориалом жертвам коммунизма, возложила вице-канцлер Министерства обороны Маргит Гроссь.

После этого началась церемония, в ходе которой выступили министр юстиции и цифрового развития Лийза Паокоста («Ээсти 200»), председатель Эстонского объединения «Мементо» Арнольд Альясте и посол Чехии в Эстонии Давид Крал.

Молитву произнес епископ Ове Сандер, а музыкальные интерлюдии исполнили Яна Кютть и Роберт Ребане.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх