В этом году исполнилось 76 лет с момента одного из самых трагичных событий в истории Эстонии - массовой депортации, произошедшей в марте 1949 года.
Галерея ⟩ У мемориала Маарьямяэ почтили память жертв мартовской депортации
В память о жертвах марта 1949 года сегодня по всей Эстонии проходят различные мероприятия, на которых выражают уважение депортированным и их семьям.
Во вторник днем венок к памятнику офицеров, расположенного рядом с мемориалом жертвам коммунизма, возложила вице-канцлер Министерства обороны Маргит Гроссь.
После этого началась церемония, в ходе которой выступили министр юстиции и цифрового развития Лийза Паокоста («Ээсти 200»), председатель Эстонского объединения «Мементо» Арнольд Альясте и посол Чехии в Эстонии Давид Крал.
Молитву произнес епископ Ове Сандер, а музыкальные интерлюдии исполнили Яна Кютть и Роберт Ребане.