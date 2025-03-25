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Во Франции бабушку и дедушку подозревают в убийстве двухлетнего внука

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Французские полицейские в доме бабушки и дедушки пропавшего малыша, арестованного по подозрению в убийстве, 25 марта 2025 года.
Французские полицейские в доме бабушки и дедушки пропавшего малыша, арестованного по подозрению в убийстве, 25 марта 2025 года. Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP / SCANPIX

В деле о смерти маленького французского мальчика, пропавшего почти два года назад, произошел неожиданный поворот. Сегодня полиция арестовала бабушку и дедушку ребенка, а также еще двух родственников по подозрению в умышленном убийстве.​

Мальчик по имени Эмиль Соле, которому было два с половиной года, пропал в июле 2023 года, когда гостил у бабушки и дедушки в деревне Ле-О-Верне, в Альпах. Его останки были найдены спустя девять месяцев, но причины смерти до сих пор оставались загадкой. Тогдашнее заявление прокуратуры гласило, что смерть могла быть следствием «падения, убийства или предумышленного преступления».

Последний раз Эмиля видели 8 июля 2023 года во второй половине дня: два соседа заметили его, идущего по деревенской улице в одиночестве. После его исчезновения к поискам подключились полиция, военные и сотни добровольцев. Через девять месяцев случайный прохожий обнаружил его череп и зубы примерно в 1,7 километрах от деревни. Позже полиция нашла и другие части скелета, а также одежду мальчика.

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