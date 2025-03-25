В деле о смерти маленького французского мальчика, пропавшего почти два года назад, произошел неожиданный поворот. Сегодня полиция арестовала бабушку и дедушку ребенка, а также еще двух родственников по подозрению в умышленном убийстве.
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Во Франции бабушку и дедушку подозревают в убийстве двухлетнего внука
Мальчик по имени Эмиль Соле, которому было два с половиной года, пропал в июле 2023 года, когда гостил у бабушки и дедушки в деревне Ле-О-Верне, в Альпах. Его останки были найдены спустя девять месяцев, но причины смерти до сих пор оставались загадкой. Тогдашнее заявление прокуратуры гласило, что смерть могла быть следствием «падения, убийства или предумышленного преступления».