Цахкна рассказал Postimees, что на встрече обсуждались переговоры, которые проходят в Саудовской Аравии между США, Россией и Украиной.

«Он рассказал о текущих переговорах в Саудовской Аравии и отметил, что США оказывают давление на Путина, чтобы он согласился на перемирие, при этом ясно понимая, что единственный, кто может предложить перемирие, - это Путин. Поэтому переговоры находятся в напряженной стадии», - сказал Цахкна.

Министр иностранных дел США подтвердил Цахкна, что США остаются надежным партнером для Эстонии и других балтийских стран. «Эстония, Латвия и Литва получают внимание, потому что мы являемся надежными партнерами. Он также подчеркнул, что США твердо поддерживают нас в НАТО и в нашем регионе», - добавил Цахкна.

США положительно оценивают, что Эстония увеличивает свои оборонные расходы, намереваясь довести их до пяти процентов ВВП, и активно стимулирует другие европейские страны повышать свои оборонные вложения. «В этом контексте мы являемся примером того, каким должен быть надежный партнер США в Европе», - отметил Цахкна.

«В итоге у нас нет оснований думать, что Соединенные Штаты не будут с нами», - добавил он. Рубио также подтвердил, что в случае возможной агрессии США будут стоять на стороне балтийских стран. «В этом нет никаких сомнений. Хорошим доказательством этого является то, что именно Рубио восстановил военную помощь для Балтийских стран. И мы говорим о сотнях миллионов долларов в целом, - отметил Цахкна. - Народ Эстонии может быть уверен в наших отношениях с США, и Соединенные Штаты, а также президент Дональд Трамп, ясно понимают, сколько мы вкладываем».

Кроме того, Рубио сообщил министрам иностранных дел стран Балтии, что обсуждается за закрытыми дверями с Россией. «Мы понимаем, что они делают. Все понимают, что Путин - единственный, кто может закончить эту войну, и использует эту возможность для достижения своих целей», - заключил Цахкна.