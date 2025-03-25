В число стратегических сырьевых проектов Еврокомиссии вошла и эстонская фирма

Присвоение статуса стратегического проекта означает упрощение процедуры получения разрешений и более легкий доступ к финансированию.

Проекты поддерживают реализацию регламента о критически важных сырьевых материалов, цель которого - обеспечить, чтобы к 2030 году добыча, обработка и вторичная переработка такого сырья в Европе обеспечивали соответственно 10, 40 и 25 процентов спроса ЕС.