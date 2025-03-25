Европейская комиссия отобрала для поддержки 47 стратегических проектов, направленных на укрепление цепочки создания стоимости сырья и диверсификацию источников поставок в Европе. Среди отобранных комиссией стратегических сырьевых проектов есть и эстонский стартап, пишет rus.ERR.
В число стратегических сырьевых проектов Еврокомиссии вошла и эстонская фирма
Присвоение статуса стратегического проекта означает упрощение процедуры получения разрешений и более легкий доступ к финансированию.
Проекты поддерживают реализацию регламента о критически важных сырьевых материалов, цель которого - обеспечить, чтобы к 2030 году добыча, обработка и вторичная переработка такого сырья в Европе обеспечивали соответственно 10, 40 и 25 процентов спроса ЕС.
Среди отобранных проектов и эстонский стартап технологического сектора UP Catalyst, цель которого – преобразовать парниковый газ CO2 в графит для использования в батареях.