Вт, 25.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В число стратегических сырьевых проектов Еврокомиссии вошла и эстонская фирма

Copy
Генеральный директор Up Catalyst Гари Урб.
Генеральный директор Up Catalyst Гари Урб. Фото: Madis Veltman

Европейская комиссия отобрала для поддержки 47 стратегических проектов, направленных на укрепление цепочки создания стоимости сырья и диверсификацию источников поставок в Европе. Среди отобранных комиссией стратегических сырьевых проектов есть и эстонский стартап, пишет rus.ERR.

Присвоение статуса стратегического проекта означает упрощение процедуры получения разрешений и более легкий доступ к финансированию.

Проекты поддерживают реализацию регламента о критически важных сырьевых материалов, цель которого - обеспечить, чтобы к 2030 году добыча, обработка и вторичная переработка такого сырья в Европе обеспечивали соответственно 10, 40 и 25 процентов спроса ЕС.

Среди отобранных проектов и эстонский стартап технологического сектора UP Catalyst, цель которого – преобразовать парниковый газ CO2 в графит для использования в батареях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх