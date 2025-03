Другой меморандум Министерства обороны, от 27 сентября 2023 года, который называется «Использование текстовых сообщений на мобильных устройствах и управление записями электронных сообщений» (Use of Text Messaging on Mobile Devices and Records Management of Electronic Messages), уточняет, что главным мессенджером Пентагона, который рекомендуется использовать для передачи текстовых сообщений, является Microsoft Teams Chat. Документ предписывает использовать его как со служебными телефонами, так и с личными.