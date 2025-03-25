Некоторые собеседники Politico считают, что одной только отставкой Уолтса Signalgate и завершится, а среди республиканцев многие рассчитывают, что и он сможет сохранить свою должность. «Он абсолютно не должен уходить. Он идеально подходит для этой работы и заслуживает доверия», - цитирует издание спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

«Это ошеломляющий провал в сфере безопасности». О том, чем чревато обсуждение военных задач в общедоступном мессенджере, - корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер

Среди действий президента США мало найдется таких, которые были бы более чувствительны для нацбезопасности, чем решение о том, когда и где США собираются использовать военную силу.

Если бы такая информация была получена противниками США заранее, это могло бы поставить под угрозу жизни людей - и национальные внешнеполитические цели.

К счастью для администрации Трампа, информация из группового чата о готовящемся ударе США по Йемену, которую обсуждали в Signal высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности, не попала в чужие руки.

К несчастью для администрации Трампа, за потоком сообщений наблюдал влиятельный политический журналист Джеффри Голдберг.

То, что посторонний человек мог быть случайно добавлен в чат с конфиденциальными разговорами о национальной обороне, представляет собой ошеломляющий провал в обеспечении оперативной безопасности со стороны администрации Трампа.

А то, что эти разговоры происходили вне защищенных правительственных каналов, предназначенных для таких секретных сообщений, может нарушать Закон о шпионаже, который устанавливает правила работы с секретной информацией.