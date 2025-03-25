Использование высшим руководством США в сфере нацбезопасности мессенджера Signal для обсуждения американских военных операций может оказаться нарушением сразу нескольких законов, в том числе о шпионаже и о хранении правительственной переписки. Однако массовые отставки в администрации Трампа маловероятны, считают в Вашингтоне: возможно, скандал закончится отставкой советника по нацбезопасности Майка Уолтца, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Их поведение безрассудно». Почему руководство США обсуждает военные планы в мессенджерах и чем ему это грозит (1)
Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг долго не мог поверить своим глазам, когда, вступив по приглашению в чат мессенджера Signal, увидел там переписку почти двух десятков пользователей с именами, как у вице-президента США, главы Пентагона, советника президента по нацбезопасности и т.д.
Они обсуждали в чате план американского удара по позициям хуситов в Йемене, в том числе документ, содержание которого полный тезка главы Пентагона Пита Хегсета сопроводил таким описанием: «Содержит операционные детали предстоящего удара по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США планирует применить, и очередности ударов».
Вскоре удар был нанесен, и именно так, как было написано в чате. Его участники - вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, начальник Нацразведки Талси Хаббард, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и т.п. - поздравили друг друга с удачной операцией.
Присутствия постороннего человека в чате никто так и не заметил.
Публикация статьи Голдберга об этой переписке вызвала в США мощный политический скандал, который быстро получил в прессе название Signalgate. И дело не только в откровенных заявлениях из этого чата, которые обнародовал Голдберг, но и в самом факте существования этого чата.
«Я сильно сомневался, что все участники этого чата - действительно те люди, чьи имена там фигурировали, - написал Голдберг, поясняя, что склонялся к версии о провокации или фальшивке. - Я не мог поверить, что руководители структур нацбезопасности США будут писать в Signal о ближайших военных планах. Также я не мог поверить, что советник президента по национальной безопасности мог быть настолько безрассуден, чтобы включить главного редактора The Atlantic в группу, где военные планы обсуждают такие высокопоставленные должностные лица, включая вице-президента».
Позднее и офис Уолтца, и Белый дом подтвердили подлинность переписки в Signal, фрагменты которой опубликовал Голдберг, и то, что участниками чата действительно были Вэнс, Хегсет, Хаббард, Уолтс и др.
В официальных комментариях администрации ситуация не выглядела большой проблемой: добавление в чат постороннего человека было ошибкой, обстоятельства, при которых она была совершена, будут изучены и приняты к сведению, чтобы такие ситуации не повторялись. Секретной информации в чате не было, сообщила пресс-служба Белого дома.
«То, что вы на самом деле увидели - это то, как работают высокопоставленные чиновники, и они работают хорошо», - так охарактеризовал произошедшее спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.
«Этот тред демонстрирует глубокую и вдумчивую координацию между высшими официальными лицами, - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз. - Продолжающаяся операция против хуситов показывает, что угроз войскам или национальной безопасности нет».
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Так можно было?
Юристам еще предстоит дать правовую оценку переписке Вэнса, Хенгсета, Рэтклиффа и др., но многие эксперты в сфере госуправления и информационной безопасности сходятся во мнении, что участники переписки нарушили многочисленные правила коммуникации для чиновников, которые не разрешают использование обыкновенных, незащищенных средств связи при обсуждении рабочих вопросов.
«Начать с того, что им вообще не надо было использовать Signal для обсуждения секретной информации, для этого есть специальные средства связи, - цитирует Голдберг мнение нескольких специалистов, опрошенных при подготовке статьи в Atlantic. - Они при этом пользовались своими мобильными телефонами, и в случае их утери или кражи риск для безопасности был бы крайне высок».
В целом же такое обращение с секретной информацией может подпадать под действие сразу нескольких статей закона о шпионаже, не исключили собеседники Atlantic.
Правила строго регламентируют такого рода коммуникацию: она должна вестись в особой закрытой системе, называемой Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF), отмечает профессор политологии и права в Университете Вандербильд Самар Али. В нее практически невозможно проникнуть посторонним, в отличие от чата в Signal, иронизирует она. (При этом доступ к системе есть практически у всех госслужащих уровня участников чата даже дома, писал Atlantic со ссылкой на своих собеседников.)
Али была членом команды президента Барака Обамы, ей доводилось использовать SCIF при подготовке переговоров между США и ЕС, и нарушение правил стоило бы ей и работы, и допуска к секретным материалам, уверена она.
«Я был возмущен, когда узнал о произошедшем. Участниками чата были действительно высокопоставленные госслужащие, от заместителя главы ведомства и выше, это самый высокий уровень участников совещаний в Белом доме», - рассказал в эфире программе Today на Би-би-си Дэниэль Кох, замсекретаря кабинета президента Джо Байдена. Маловероятно, что люди на таких позициях не знали правил обсуждения «настолько чувствительных для национальной безопасности вопросов». «Их поведение безрассудно», - считает Кох.
Другое явное нарушение, которое усматривают эксперты в обстоятельствах Signalgate, касается правил хранения правительственной информации. В чате Signal, где обсуждался удар по хуситам, была включена функция автоматического уничтожения постов спустя неделю или месяц, следует из статьи Atlantic. При этом сразу два федеральных закона требуют сохранять и передавать в госархив всю электронную переписку госслужащих такого уровня, в том числе неофициальную. Эти правила распространяются и на переписку в Signal, полагает Джейсон Бэрон, профессор Университета Мэриленда и бывший директор по судебным делам в Национальном управлении архивов и документации.
Для военных правила прописаны еще более детально.
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Использование мессенджеров персоналом Министерства обороны США строго регламентировано рядом инструкций и правил.
Во-первых, об этом говорится в меморандуме для высшего руководства Пентагона, командующих боевыми командованиями, директоров оборонных агентств и полевых подразделений Министерства обороны (Memorandum for Senior Pentagon Leadership Commanders of the Combatant Commands Defense Agency and DoD Field Activity Directors) от 6 октября 2023 года, который называется «Использование несекретных мобильных приложений в Министерстве обороны».
«В соответствии с Инструкцией DoD 5200.48, персоналу Министерства запрещено использовать не относящиеся к Минобороны учетные записи, личные электронные почтовые ящики, мессенджеры или другие системы, содержащие непубличную информацию Минобороны, за исключением утвержденных или авторизованных систем правительственных подрядчиков, для ведения официальных дел, связанных с информацией для служебного пользования. В соответствии с Инструкцией DoD 5200.01, персоналу запрещено использовать неразрешенные системы (независимо от их принадлежности) для работы с засекреченной информацией, относящейся к национальной безопасности», - сказано в этом документе.
Использование мессенджеров также оговаривается в инструкции DoD 8170.01 «Управление онлайн-информацией и электронной перепиской» (Online information management and electronic messaging).
В пункте 3.24 этой инструкции говорится буквально следующее: «Не используйте электронные сервисы обмена сообщениями, не находящиеся под контролем Министерства обороны США, для передачи непубличной информации МО, независимо от их кажущейся безопасности (например, "закрытые" аккаунты Instagram, "защищённые" твиты, "приватные" группы в Facebook, "зашифрованные" сообщения в WhatsApp)».
В пункте 3.26b говорится, что чиновники Министерства обороны США обязаны использовать только государственные средства связи: «Личные неофициальные учетные записи не могут использоваться для передачи официальных сообщений Министерства обороны США (DoD) по личным причинам или предпочтениям. Например, нельзя использовать только личный смартфон и не использовать предоставленный DoD; или предпочитать коммерческий почтовый сервис, например Gmail, почтовому клиенту Defense Enterprise E-Mail Outlook».
Другой меморандум Министерства обороны, от 27 сентября 2023 года, который называется «Использование текстовых сообщений на мобильных устройствах и управление записями электронных сообщений» (Use of Text Messaging on Mobile Devices and Records Management of Electronic Messages), уточняет, что главным мессенджером Пентагона, который рекомендуется использовать для передачи текстовых сообщений, является Microsoft Teams Chat. Документ предписывает использовать его как со служебными телефонами, так и с личными.
В документе также говорится, что руководители структур Министерства обороны могут в отдельных случаях разрешать использовать и другие системы передачи сообщений, но, во-первых, эти мессенджеры должны соответствовать официальным требованиям, а во-вторых, все сообщения в любом случае должны сохраняться и передаваться в военные информационные структуры.
Это очень важное условие, которое должно быть соблюдено в любом случае - вся рабочая переписка на служебных или частных устройствах с использованием любых программ должна сохраняться и архивироваться.
Что такое Signal и может ли он заменить спецсвязь
В документах и рекомендациях Пентагона в части запрещенных средств связи не упоминается мессенджер Signal, которым воспользовались американские высокопоставленные чиновники, но это не означает, что его использование одобряется, поскольку Пентагон не контролирует его использование.
Многие американцы узнали о существовании такого мессенджера, как Signal, только сейчас, не исключает Том Геркен, корреспондент Би-би-си в сфере технологий: по популярности он сильно отстает от WhatsApp and Messenger, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру. Месячная аудитория Signal в среднем составляет 40-70 млн пользователей.
Это бесплатный мессенджер, его слоган - «Скажи привет конфиденциальности». Его создатель - американская НКО, которая существует на пожертвования и не зарабатывает на рекламе, поскольку рекламодатели собирали бы о пользователях дополнительную информацию. Среди пользователей Signal много журналистов, политиков и людей других профессий, работа которых предполагает общение на условиях конфиденциальности.
«Специалисты по кибербезопасности и журналисты оценивают Signal положительно, и тем не менее он безопасен ровно настолько, насколько аккуратно его используют люди, - пишет Геркен. - Если кто-то узнает ваш пароль или получит в руки ваш телефон, на котором открыт Signal - он сможет прочитать вашу переписку».
И, конечно, никакой общедоступный мессенджер не защищен от человеческих ошибок, вроде той, что допустил Уолтц, добавив в чат совершенно постороннего человека, которым оказался известный журналист, а мог быть кто угодно.
Поэтому никакая «гражданская» разработка не может заменить госслужащим защищенные каналы правительственной связи при обсуждении таких важных вопросов, резюмирует Геркен.
А так уже было раньше?
Прямых прецедентов Signalgate нет, но сразу несколько госслужащих на топ-должностях становились фигурантами скандалов, связанных с нарушением правил правительственной коммуникации или обращения с секретной информацией. В некоторых случаях это сказалось на их карьере и было использовано против них в политической борьбе, но свободы они из-за этого не лишились.
«Да вы шутите!» - саркастически отреагировала на Signalgate бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. В свое время ее уличили в том, что она вела рабочую переписку со своего личного аккаунта электронной почты на популярном частном сервере. ФБР не нашла повода предъявить ей обвинение, но этот эпизод стал главной темой атак на нее Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, когда Клинтон была его соперницей от Демпартии. Некоторые эксперты полагают, что именно скандал с электронной почтой мог стоить Клинтон победы на тех президентских выборах, которые выиграл Трамп.
Глава ФБР Джеймс Коми, который возглавлял расследование дела Клинтон, по иронии судьбы, и сам был пойман на использовании домашней электронной почты в рабочих целях, а потом стал фигурантом расследования об утечке секретных материалов в прессу (вероятно, им самим санкционированной). Коми был отправлен в отставку Трампом, утечка была не главной ее причиной, но была с ней связана.
В свою очередь, Трамп тоже был фигурантом дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, которые он увез в свою резиденцию во Флориде в январе 2022 года, после того как истек его первый президентский срок. ФБР провело обыск в поместье, Трампу было предъявлено обвинение в нарушении закона о шпионаже, но в июле 2024 года дело было закрыто.
Кого и как накажут на этот раз?
Сейчас, после Signalgate, массовые отставки в администрации президента маловероятны, считают многочисленные источники американских медиа в Вашингтоне - скорее, будет найден и отправлен в отставку кто-то один из участников скандала.
Очевидным кандидатом на роль козла отпущения выглядит советник по нацбезопасности Уолтц, пишет издание Politico со ссылкой на многочисленных собеседников среди вашингтонских чиновников и политиков: это практически консенсусное мнение. По их словам, Вашингтон сейчас бурно обсуждает - в том числе в таких же чатах, иронизирует издание, - сам ли Уолтц подаст в отставку, чтобы отвести удар от президента, или все же будет уволен.
На первый взгляд, проступок Уолтца очевиден: именно он по ошибке добавил в чат главного редактора Atlantic в чат, рассуждает Politico.
Однако едва ли он единственный виноватый в этой истории, продолжают авторы издания: «А как назвать действия Пита Хегсета, который, если верить Atlantic, раскрыл детали военной операции в том же групповом чате? И почему вице-президент Вэнс, глава Нацразведки Габбард, госсекретарь Рубио и другие ключевые представители администрации были только рады обсудить их в таком неподходящем формате?»
Но если президенту придется выбирать, кем пожертвовать, то Трамп, вероятно, предпочтет сохранить пост ультралояльному ему Хегсету и отдать на растерзание Уолтца, преемника которого он может выбрать даже без слушаний в Сенате, полагает Politico.
Пока об отставках объявлено не было. Сам Трамп лишь заявил, что ничего не знает о сути Singalgate, как его уже окрестили журналисты. Но, как выяснил Wall Street Journal, узнав детали, Трамп был сильно расстроен и в разговоре с помощниками сетовал, как мог Уолтц быть таким «неаккуратным», приводит издание слова одного из анонимных высокопоставленных чиновников из Белого дома.
Некоторые собеседники Politico считают, что одной только отставкой Уолтса Signalgate и завершится, а среди республиканцев многие рассчитывают, что и он сможет сохранить свою должность. «Он абсолютно не должен уходить. Он идеально подходит для этой работы и заслуживает доверия», - цитирует издание спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
«Это ошеломляющий провал в сфере безопасности». О том, чем чревато обсуждение военных задач в общедоступном мессенджере, - корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер
Среди действий президента США мало найдется таких, которые были бы более чувствительны для нацбезопасности, чем решение о том, когда и где США собираются использовать военную силу.
Если бы такая информация была получена противниками США заранее, это могло бы поставить под угрозу жизни людей - и национальные внешнеполитические цели.
К счастью для администрации Трампа, информация из группового чата о готовящемся ударе США по Йемену, которую обсуждали в Signal высокопоставленные чиновники в сфере национальной безопасности, не попала в чужие руки.
К несчастью для администрации Трампа, за потоком сообщений наблюдал влиятельный политический журналист Джеффри Голдберг.
То, что посторонний человек мог быть случайно добавлен в чат с конфиденциальными разговорами о национальной обороне, представляет собой ошеломляющий провал в обеспечении оперативной безопасности со стороны администрации Трампа.
А то, что эти разговоры происходили вне защищенных правительственных каналов, предназначенных для таких секретных сообщений, может нарушать Закон о шпионаже, который устанавливает правила работы с секретной информацией.
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