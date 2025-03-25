«Социал-демократы по-прежнему поддерживают изменение Конституции, которое лишает граждан России и Беларуси права голоса, но сохраняет его для лиц без гражданства. Нельзя ставить на одну ступень граждан стран-агрессоров и людей без гражданства, чьей единственной родиной является Эстония. Такой подход всегда имел как юридические, так и содержательные контраргументы», - заявил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Он объяснил, что фракция не поддержит внесенные в последний момент поправки, но проголосует за изменение Конституции, если право голоса для лиц без гражданства сохранится хотя бы на этих выборах. «В нынешней геополитической ситуации оправдано, что граждане России и Беларуси не смогут голосовать на предстоящих осенних местных выборах, и для этого необходимо срочно изменить Конституцию», - отметил Ляэнеметс.

Однако изменение Конституции, по мнению социал-демократов, не решит долгосрочные проблемы интеграционной политики Эстонии, поэтому они ожидают от нового правительства конкретных шагов по расширению возможностей для изучения эстонского языка и всесторонней поддержки людей, стремящихся получить эстонское гражданство. «Исследования подтверждают высокий интерес лиц без гражданства к получению эстонского гражданства, поэтому нам нужно продолжать усилия по интеграции как этих людей, так и граждан третьих стран в эстонское общество», - подчеркнул Ляэнеметс.