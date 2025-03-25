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У гражданина США на границе нашли головные уборы с запрещенной символикой

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Нарвская граница. Иллюстративное фото.
Нарвская граница. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

23 марта в Нарве пограничники при проверке гражданина США обнаружили предметы с запрещенной символикой

Среди вещей гражданина США были найдены шапки с запрещенной символикой, 21 значок и пилотка. Ему разъяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после чего он отказался от этих предметов и продолжил путь в страну.

Также 23 марта в Нарве при проверке гражданина России, направлявшегося в Эстонию, был обнаружен календарь с запрещенной символикой. Ему объяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после чего он также отказался от этого предмета и продолжил путь в Эстонию.

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