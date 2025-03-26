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Новый глава МВД: церковью займется суд, негражданам пора определиться, забор на границе срочно достроим (2)

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  • Полицейских и спасателей нельзя сокращать
  • Нет смысла нагнетать панику на границе
  • Решение по церкви останется за судом

Каких изменений ждать в сфере внутренних дел? Что будет предпринято по части безопасности и границы? Чем займется МВД после намеченного на сегодня решающего голосования по церкви и негражданам?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200»). 

Выдержки из беседы:

– Что вы готовы менять?

– Нужно ускорить процессы, касающиеся защиты населения и подготовки к кризисным ситуациям. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет представлен в правительство и затем в Рийгикогу.

Речь идет о вопросах гражданской обороны: системе оповещения, обучения населения, развитии инфраструктуры.

– Что еще будет предпринято в сфере безопасности? Будете ли вы добиваться закрытия границы?

– На данный момент уровень опасности не изменился, переход границы продолжится в прежнем режиме. Нет смысла нагнетать панику. Если оценка рисков безопасности изменится, придется принимать меры.

Обустройство границы нужно закончить как можно быстрее. Все гибридные опасности, связанные с границей, относятся к серым зонам линии разграничения. Это всё должно быть обустроено. Когда появится этот забор, станет понятно, где чья сторона. И если кто-то полезет на забор, мы сразу этим займемся.

Нужно найти средства, чтобы достроить все отрезки забора.

– С чем вы категорически не согласны в деятельности предшественника?

– Вопросы внутренней безопасности не должны зависеть от мировоззрения политиков. Главное – защитить население и обеспечить каждому чувство безопасности.

– Что вы считаете главными вызовами на ближайшие два года?

– Необходимо ускорить подготовку к кризисным ситуациям. Сейчас нет возможности рассусоливать тему три-пять лет. Геополитическая ситуация очень сложная. Уверен, что ни один житель Эстонии, гражданином какой бы страны он ни являлся, не хотел бы попасть под раздачу. Наша задача – защитить всех!

– Намерены ли вы бороться с засильем телефонных и интернет-мошенников?

– Думаю, что эта тема уже коснулась каждого жителя Эстонии, включая меня и мою семью. Это серьезная проблема, на которую следует обратить внимание. Однако пока у меня нет детального обзора ситуации.

– Будут ли пересмотрены правила выдачи шенгенских виз российским родственникам граждан Эстонии и граждан РФ с эстонским ВНЖ?

– К ближайшим родственникам можно приехать. Ситуация, увы, изменилась. В мирное время визы выдавались свободно гражданам любой страны. Гражданам РФ даже продлевали срок действия виз. Сейчас тяжелые времена, и всем приходится вести себя по-другому, применять другие алгоритмы. Нужно это время пережить.

– Сегодня в Рийгикогу пройдет решающее голосование по двум ключевым законам – о церкви и негражданах. Итог предрешен? Соцдемы, от которых зависел исход голосования о праве голоса, решили поддержать срочное изменение Конституции…

– Соцдемы сказали, что не будут блокировать действия коалиции, что открывает соответствующие возможности. Я же сказал вам еще неделю назад в этой студии, что достаточно будет нескольких голосов соцдемов, чтобы не заблокировать данную инициативу.

Решение соцдемов означает, что они отдают себе отчет в том, что в сложный для страны период нет смысла играть в какие-то внутриполитические игры.

– Это означает, что права голоса на местных выборах лишатся граждане РФ и Беларуси, а серопаспортники проголосуют на октябрьских выборах в последний раз…

– Хочу подчеркнуть, что иметь или не иметь право голоса – это личный выбор каждого человека. Если есть желание связать себя с этой страной и голосовать на местных выборах, нужно подать ходатайство на гражданство Эстонии.

Раньше, возможно, выбор делался исходя из каких-то прагматичных целей, а теперь времена изменились.

– Среди тех, кто лишится избирательного права, есть люди, голосовавшие за независимость Эстонии. Сейчас они чувствуют себя эмоционально очень задетыми…

– В начале 90-х Конституция выстраивалась исходя из того, чтобы как можно больше людей включить во все процессы. И в то время, когда в Эстонии голосовали на местных выборах граждане РФ, эстонские граждане не могли голосовать в России.

Времена были другие, и мы старались всех вовлечь в процессы принятия решений на муниципальном уровне. В Эстонии были более либеральные законы даже по сравнению с Латвией. Мы старались быть во всем более либеральными.

Хочу сказать, что переходный период получился достаточно большим для того, чтобы негражданам Эстонии задуматься о получении гражданства.

– Сегодня же состоится решающее голосование по Закону о церквях и приходах. Что на самом деле произойдет?

– Закон не касается определенной церкви или религии. Суть в том, что ни одна организация, действующая в Эстонии, не может управляться стороной, признанной террористическим режимом, или организацией, поддерживающей агрессию.

После принятия закона окончательное решение о соответствии конкретного юрлица закону Эстонии будет принимать суд. То есть, не министр лично или Рийгикогу.

У любой организации после принятия закона будет возможность выполнить все необходимые условия.

– Что будет означать закон для рядовых прихожан? Смогут ли они прийти на пасхальное богослужение?

– Никаких проблем здесь нет. Закон не касается приходов, это относится только к юридическим лицам, структурам более высокого уровня.

– Церковь как организация может быть запрещена, если суд примет соответствующее решение?

– У этой организации будут все возможности привести свои действия в соответствие с законодательством Эстонии. После принятия закона дается два месяца на приведение устава в соответствие.

– На днях суд постановил зарегистрировать обновленный устав и название церкви. Когда это произойдет?

– Это вопрос нужно задавать Регистру. МВД не вмешивается в его деятельность. На самом деле, данное решение – замечательный пример объективности суда.

Сейчас суд обязал зарегистрировать предложенный церковью обновленный устав и название. Однако, когда закон поменяется, мы окажемся в другой правовой ситуации. Данный устав, возможно, уже не будет отвечать новым требованиям. И тогда суд объективно оценит, так ли это.

Думаю, что у приходов и духовенства есть возможность принять мудрые решения, способствующие тому, чтобы ситуация разрешилась мирным и благоразумным путем.

– Есть ли у вас ответ на вопрос о повышении зарплат полицейских и спасателей?

– Сфера внутренних дел и безопасности – это не тот сектор, где можно говорить о дополнительных сокращениях и экономии расходов. Вопрос о повышении зарплат зависит отчасти от нашей экономической ситуации. Сейчас невозможно ответить, когда и насколько могут повыситься зарплаты. Мы будем этой проблемой заниматься.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что изменит новый глава МВД Игорь Таро?
Студия Postimees: что изменит новый глава МВД Игорь Таро? Фото: Sander Ilvest
  • Готов ли новый министр к большим реформам? 
  • Что будет предпринято в сфере безопасности?
  • Начнется ли борьба с засильем мошенников?
  • Что последует за принятием законов о церкви и избирательном праве неграждан? 
  • Когда будет зарегистрирован обновленный устав и название ЭПЦ МП?
  • Повысятся ли зарплаты полицейских и спасателей?
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