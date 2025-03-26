– Хочу подчеркнуть, что иметь или не иметь право голоса – это личный выбор каждого человека. Если есть желание связать себя с этой страной и голосовать на местных выборах, нужно подать ходатайство на гражданство Эстонии.

Раньше, возможно, выбор делался исходя из каких-то прагматичных целей, а теперь времена изменились.

– Среди тех, кто лишится избирательного права, есть люди, голосовавшие за независимость Эстонии. Сейчас они чувствуют себя эмоционально очень задетыми…

– В начале 90-х Конституция выстраивалась исходя из того, чтобы как можно больше людей включить во все процессы. И в то время, когда в Эстонии голосовали на местных выборах граждане РФ, эстонские граждане не могли голосовать в России.

Времена были другие, и мы старались всех вовлечь в процессы принятия решений на муниципальном уровне. В Эстонии были более либеральные законы даже по сравнению с Латвией. Мы старались быть во всем более либеральными.

Хочу сказать, что переходный период получился достаточно большим для того, чтобы негражданам Эстонии задуматься о получении гражданства.

– Сегодня же состоится решающее голосование по Закону о церквях и приходах. Что на самом деле произойдет?

– Закон не касается определенной церкви или религии. Суть в том, что ни одна организация, действующая в Эстонии, не может управляться стороной, признанной террористическим режимом, или организацией, поддерживающей агрессию.