Каких изменений ждать в сфере внутренних дел? Что будет предпринято по части безопасности и границы? Чем займется МВД после намеченного на сегодня решающего голосования по церкви и негражданам?
Студия Postimees: что изменит новый глава МВД Игорь Таро?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200»). Следите за беседой в 11:30!
- Готов ли новый министр к большим реформам?
- Что будет предпринято в сфере безопасности?
- Начнется ли борьба с засильем мошенников?
- Что последует за принятием законов о церкви и избирательном праве неграждан?
- Когда будет зарегистрирован обновленный устав и название ЭПЦ МП?
- Повысятся ли зарплаты полицейских и спасателей?