Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: что изменит новый глава МВД Игорь Таро?

Copy

Каких изменений ждать в сфере внутренних дел? Что будет предпринято по части безопасности и границы? Чем займется МВД после намеченного на сегодня решающего голосования по церкви и негражданам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200»). Следите за беседой в 11:30!

  • Готов ли новый министр к большим реформам? 
  • Что будет предпринято в сфере безопасности?
  • Начнется ли борьба с засильем мошенников?
  • Что последует за принятием законов о церкви и избирательном праве неграждан? 
  • Когда будет зарегистрирован обновленный устав и название ЭПЦ МП?
  • Повысятся ли зарплаты полицейских и спасателей?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх