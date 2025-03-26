Рейтинги: поддержка «Ээсти 200» упала до рекордно низкой отметки, популярность центристов растет

По данным опроса, 31,7% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,7% - EKRE и 16,8% - Партию реформ.

Уровень поддержки лидирующей партии «Отечество» достиг самого высокого уровня с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений. EKRE, занимающая второе место, отстает от «Отечества» на 14 процентных пунктов, а Партия реформ отстает от EKRE на 0,9 процентных пункта.

За лидирующей тройкой идут Центристская партия (15,4%) и Социал-демократическая партия (9,8%). Наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200» - всего 2%, что является для нее самым низким показателем в опросах Norstat с сентября 2023 года, когда «Ээсти 200» включили в опросы социологической службы.

За последние пять недель поддержка Центристской партии выросла на 1,9 процентных пункта. Уровень поддержки Социал-демократической партии находится на самом низком уровне с сентября 2023 года.

Поддержка Партии правых составляет 3,7%, «Зеленых Эстонии»- 0,9%, а за партию Koos свои голоса готовы отдать 0,8% респондентов.

Партии правящей коалиции поддерживают 18,8% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 74,6%.

Последние обобщенные результаты охватывают период опроса с 25 февраля по 23 марта, в общей сложности было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса.