Исследование: что люди делают с возвращенным подоходным налогом?

Исследование также показало, что женщины более охотно откладывают деньги, которые им возвращает государство, а мужчины – тратят их сразу.

Банк Citadele опросил жителей Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы выяснить, как они собираются использовать возвращенные по налоговой декларации деньги. Оказалось, что в основном средства уходят на повседневные нужды, такие как покупка продуктов и оплата счетов. Однако многие жители Эстонии с помощью этих денег планируют пополнить свои накопительные счета или инвестировать деньги иным образом.

В целом 27% респондентов ответили, что деньги пойдут на повседневные расходы, а почти столько же – 25% – планируют тем или иным способом их отложить. По сравнению с прошлым годом обе категории увеличились. Год назад 24% респондентов указывали, что потратят возврат на повседневные нужды, а 22% – что направят его в сбережения.

«Мы также изучили подробнее, каким образом люди планируют подойти к сбережениям, и оказалось, что 5% планируют перевести сумму в собственную третью пенсионную ступень, а 3% – инвестировать в акции или облигации. Также 6% отметили, что положат деньги на сберегательный счет, открытый для совершение крупной покупки, например, автомобиля или дома, – говорит член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Приятно видеть, что все больше людей с каждым годом думает о сбережении средств».