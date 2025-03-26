К настоящему моменту значительная части жителей Эстонии уже вернули переплаченный подоходный налог. Банк Citadele изучил, как люди планируют распорядиться этими средствами, и обнаружил, что более четверти из них уйдет просто на покрытие ежедневных расходов.
Исследование: что люди делают с возвращенным подоходным налогом?
Исследование также показало, что женщины более охотно откладывают деньги, которые им возвращает государство, а мужчины – тратят их сразу.
Банк Citadele опросил жителей Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы выяснить, как они собираются использовать возвращенные по налоговой декларации деньги. Оказалось, что в основном средства уходят на повседневные нужды, такие как покупка продуктов и оплата счетов. Однако многие жители Эстонии с помощью этих денег планируют пополнить свои накопительные счета или инвестировать деньги иным образом.
В целом 27% респондентов ответили, что деньги пойдут на повседневные расходы, а почти столько же – 25% – планируют тем или иным способом их отложить. По сравнению с прошлым годом обе категории увеличились. Год назад 24% респондентов указывали, что потратят возврат на повседневные нужды, а 22% – что направят его в сбережения.
«Мы также изучили подробнее, каким образом люди планируют подойти к сбережениям, и оказалось, что 5% планируют перевести сумму в собственную третью пенсионную ступень, а 3% – инвестировать в акции или облигации. Также 6% отметили, что положат деньги на сберегательный счет, открытый для совершение крупной покупки, например, автомобиля или дома, – говорит член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Приятно видеть, что все больше людей с каждым годом думает о сбережении средств».
Наряду с непосредственными инвестициями также имеет смысл взвесить инвестирование в самого себя или своих близких. Поскольку государство поддерживает инвестиции населения в образование, из облагаемого налогом дохода разрешено вычитать расходы на обучение. При выборе кружка по интересам для ребенка или курса для самого себя имеет смысл предварительно узнать, отвечает ли предоставляющее обучение лицо требованиям, необходимым для получения возврата подоходного налога. Инвестировав полученный в этом году возврат подоходного налога в дополнительное обучение, вы в следующем году снова сможете рассчитывать на возврат подоходного налога с этих расходов.
Ребане отметил, что исследование также выявило интересное различие между мужчинами и женщинами. Если из мужчин 30% ответили, что направят деньги на повседневные расходы, то среди женщин такой ответ дали 25%. Из мужчин деньги планируют так или иначе отложить в общей сложности 11% респондентов, тогда как из женщин так поступить собираются поразительные 30%.
«У нас нет данных об этом, однако не исключено, что одной из причин этого может быть то обстоятельство, что с возвратом подоходного налога женщины получают большую сумму, поскольку чаще оплачивают расходы, связанные с детьми, которые подоходным налогом не облагаются. Направление более крупной суммы в сбережения звучит рациональным поступком, а если возвращенная сумма маленькая, ее просто тратят на повседневные расходы», – полагает Ребане.
На что еще тратят возвращенный подоходный налог? 7% ответили, что планируют потратить деньги на поездки и путешествия, 5% – на развлечения, а 2% – направить на благотворительность. В общей сложности 26% респондентов отметили, что, вероятно, им вообще не будут возвращать переплаченный подоходный налог, а 10% предположили, что будут вынуждены даже доплатить государству.
Опрос не выявил значительных различий в сравнении с Латвией и Литвой, однако жители Латвии чаще жителей других стран Балтии тратят возврат подоходного налога на повседневные расходы (Эстоний – 27%, Латвия – 34%, Литва – 23%).