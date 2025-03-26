В отборочной серии ЧМ Эстония вышла на второе место в своей подгруппе, Норвегия продолжает победную серию

Счет в матче норвежцы открыли лишь на 39-й минуте: после великолепного паса Мартина Эдегора мяч в сетку отправил Давид Меллер Вольф. Для защитника этот гол стал первым в составе национальной команды.

Слово «лишь» в этом контексте вполне уместно, ведь в первом отборочном матче против Молдовы норвежцы к этому моменту уже вели 3:0.

На 10-й минуте второго тайма Мохаммед Абу Фани сравнял счет, но уже через четыре минуты норвежцы вновь вышли вперед – точным ударом отличился нападающий мадридского «Атлетико» Александр Серлот, а голевую передачу снова отдал Эдегор.

На 65-й минуте Кристоффер Айер увеличил преимущество норвежцев, а окончательную точку в матче поставил Эрлинг Холанд, отличившись на 83-й минуте. Израиль смог сократить разницу в счете лишь на третьей добавленной минуте благодаря точному удару Дора Турджемана.

В группе I Эстония с одной победой и одним поражением поднялась на второе место. С таким же количеством очков идет Израиль, но из-за разницы мячей (-1 против 0 у эстонцев) он занимает третью позицию. Норвегия лидирует с шестью очками, а Молдова замыкает таблицу, проиграв все матчи. Стоит отметить, что недавно присоединившаяся к группе Италия пока не начала отборочные игры.

В группе J сборные Северной Македонии и Уэльса сыграли вничью 1:1. У обеих команд теперь по четыре очка, но македонцы возглавляют таблицу благодаря лучшей разнице мячей. Казахстан на выезде обыграл Лихтенштейн со счетом 2:0. Летом к этой группе присоединится Бельгия, которая тогда начнет отборочные матчи.

В группе L без потерь идут Чехия и Черногория. Чехи разгромили Гибралтар 4:0, а Черногория одержала минимальную победу над Фарерскими островами – 1:0. Пятым участником группы станет Хорватия.