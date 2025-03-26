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Сегодня стартует ЧМ по фигурному катанию. Нина Петрыкина и Михаил Селевко представят Эстонию

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Фото статьи
Фото: Ээро Вабамяги / Postimees

В среду, 26 марта, в Бостоне стартует чемпионат мира по фигурному катанию, пишет RusERR. Эстонию на этих соревнованиях будут представлять два участника. В женском одиночном катании выступит чемпионка Европы Нина Петрыкина, в мужском одиночном – Михаил Селевко.

На этих выходных на ледовой арене в «Тондираба» чемпионка Европы по фигурному катанию Нина Петрыкина приняла участие в гала-концерте в Таллинне, а уже завтра она выйдет на лед американского Бостона, где стартует чемпионат мира.

Петрыкина отказалась от ранней поездки в Америку с целью акклиматизации, но все равно готова бороться за высокие места.

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