Не исключено, что эта мартовская эскалация со стороны Кремля должна была показать то, о чем Дональд Трамп в прямом эфире заявил Зеленскому в Вашингтоне 28 февраля во время скандальной встречи: «у вас нет карт на руках». Но Киев решил иначе.

Чтобы нанести удар по способности РФ финансировать войну, украинские дроны продолжали жечь насосные станции и резервуары в районе черноморских портов Северного Кавказа, которые РФ использует для экспорта нефти. Удары эти начались не вчера, но в последнюю неделю по телеграмм-каналам просто пронеслась серия видео с грандиозными пожарами. И это была не единственная атака.

В ночь с 19 на 20 марта группа украинских дронов атаковала аэродром российской стратегической авиации в Энгельсе, что в Саратовской области. Дистанция от ближайшей к нему украинской области - более 700 километров. Но расстояние - не главное отличие этой атаки. Был выбран очень удачный момент, когда для предстоящего налета на Украину снаряжались огромные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Именно этими ракетами российские стратегические бомбардировщики нанесли колоссальный ущерб украинской энергетике год назад. Ими же российские войска атаковали украинские газовые магистрали нынешней зимой.