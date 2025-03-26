Челночная дипломатия в Эр-Рияде закончилась имитацией согласия. Российские дроны атаковали жилые кварталы в Киеве и Сумах. Украинские дроны сожгли нефтяной терминал в Туапсе, аэродром стратегической авиации в Энгельсе и российские системы ПВО в Крыму. Фронт в Курской области остановился, а украинские штурмовые части атаковали Белгородскую область. И на фоне всего этого опрос показал, что три четверти украинцев верят в победу над агрессором.
Безрезультатный Эр-Рияд, российские атаки на Сумы и Киев, а также рейд на крымское ПВО. Обзор событий в Украине (1)
«1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов были применены против наших людей. Во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов», - заявил украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье. И потребовал усиления санкций против России: «Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована».
Это его выступление случилось практически одновременно со встречей в Эр-Рияде, где американская делегация общалась отдельно с представителями Украины, а отдельно - с представителями РФ. Три делегации прибыли в Саудовскую Аравию ради прекращения огня и переговоров о мире. Но когда эксперты взялись разбираться с тем, а о чем же договорились, выяснилось, что наиболее внятные предварительные результаты - попытка демонтировать хороший кусок санкций против РФ.
Между Джиддой и Эр-Риядом
Предыдущая попытка приблизиться к миру случилась в Джидде 11 марта: встречались только делегации Украины и США. Но американские партнеры на тот момент уже имели список требований от Кремля. И эти требования даже повторены Москвой не один раз. Вот только на стол переговоров не попали ни требование согласиться с потерей пяти областей - Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, ни требование разоружить украинскую армию. По поводу отказа Украины от вступления в НАТО даже не стали разговаривать. Просто потому, что сами представители США весьма внятно дали понять, что не готовы рассматривать заявку Украины для вступления в НАТО.
США две недели назад предложили Украине немедленно начать 30-дневный режим прекращения огня, который мог бы продлеваться. Это, по мнению американской делегации, должно было включать остановку активных боевых действий и по линии фронта, и на море, и даже прекращение дальнобойных ударов ракетами и дронами. Украинская делегация требовала включить в соглашение обмен военнопленными, освобождение гражданских и возвращение похищенных украинских детей.
Две недели, которые прошли между переговорами в Джидде и переговорами в Эр-Рияде показали, что Москва не собирается прекращать огонь. Баллистические ракеты по портам в Одессе, дроны по украинским городам - это все продолжалось со все возрастающей интенсивностью.
Максимум был достигнут в ночь с 20 на 21 марта, когда 214 российских тяжелых беспилотника атаковали Украину. Сбить удалось 114, еще 81 оказался обманкой, которую смогли задавить средствами радиоэлектронной борьбы, но 19 все же нанесли ущерб. Больше всех пострадала той ночью Одесса: несколько районов города были обесточены в результате ударов по подстанциям, также дроны вызвали несколько сильных пожаров, в том числе - многоквартирных жилых домов. Досталось и столице.
И так было практически ежедневно. За день до налета на Одессу российские войска атаковали областной центр Кропивницкий - ему досталось существенная часть из 171 беспилотников, которые были замечены той ночью в украинском небе. Горели жилые дома, пострадали 14 гражданских.
Уже прямо во время переговоров в Эр-Рияде, российские войска предприняли ракетную атаку по украинскому приграничному областному центру Сумы, что на северо-востоке Украины. К вечеру 25 марта, когда были разрушены жилые дома и пострадало 106 человек, в том числе 23 ребенка.
Не исключено, что эта мартовская эскалация со стороны Кремля должна была показать то, о чем Дональд Трамп в прямом эфире заявил Зеленскому в Вашингтоне 28 февраля во время скандальной встречи: «у вас нет карт на руках». Но Киев решил иначе.
Чтобы нанести удар по способности РФ финансировать войну, украинские дроны продолжали жечь насосные станции и резервуары в районе черноморских портов Северного Кавказа, которые РФ использует для экспорта нефти. Удары эти начались не вчера, но в последнюю неделю по телеграмм-каналам просто пронеслась серия видео с грандиозными пожарами. И это была не единственная атака.
В ночь с 19 на 20 марта группа украинских дронов атаковала аэродром российской стратегической авиации в Энгельсе, что в Саратовской области. Дистанция от ближайшей к нему украинской области - более 700 километров. Но расстояние - не главное отличие этой атаки. Был выбран очень удачный момент, когда для предстоящего налета на Украину снаряжались огромные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Именно этими ракетами российские стратегические бомбардировщики нанесли колоссальный ущерб украинской энергетике год назад. Ими же российские войска атаковали украинские газовые магистрали нынешней зимой.
Кроме того, на минувшей неделе украинское Главное управление разведки с видеорепортажами отчиталось об уничтожении больше полутора десятков радиолокационных станций и зенитных комплексов в Крыму. Время от времени подобные цели уничтожались и раньше, но список пораженных объектов, который был обнародован на минувшей неделе, впечатляет. Этими ударами украинский ГУР поставил россиян на растяжку: если подтянут новую технику взамен выбитой - ослабят другие направления, не подтянут - следующими ударами украинские военные дотянутся в Крыму туда, куда еще не дотягивались.
Крым, аэродром стратегической авиации, нефтяная инфраструктура - хорошие аргументы на будущих переговорах. Тем более, что перечень того, что было на столе 23-25 марта, оказался на удивление прагматичным и далеким от перечня украинских областей.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Список Эр-Рияда или остановите санкции
Трехдневные переговоры между делегациями США и Украины закончились 25 марта чем-то похожим на протокол о намерениях: «США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины». Эта цитата из текста, который появился на сайте Белого дома по итогам встречи украинской и американской экспертных групп. Правда эти удары РФ продолжала наносить как раз в те дни, когда переговоры и шли.
Также в том тексте появился намек на то, что от Киева будут требовать согласия на перезапуск так называемого зернового соглашения: «Соединенные Штаты и Украина приветствуют усилия третьих стран по поддержке выполнения энергетических и морских соглашений».
Речь, похоже, идет о том, чтобы вернуть заключенное летом 2022 года соглашение о российских гарантиях по соглашению, которое Украина заключила при участии ООН. Согласно тому соглашению кораблям позволялось курсировать из украинских портов с грузами продовольствия, но эти рейсы подвергались инспекциям с участием представителей РФ.
Благодаря тем инспекциям российская сторона имела возможность резко замедлять пропуск судов с украинским продовольствием на экспорт. А летом 2023 года РФ и вовсе не продлила это «Зерновое соглашение». Поэтому его продлил Киев при помощи дроновых атак на российские военные корабли. В результате серии успешных атак часть российского флота в Черном море была потоплена, а часть была вынуждена отойти в сторону северокавказских портов - Новороссийска, прежде всего.
Поэтому с середины 2023 года транспортный коридор из украинских портов начал действовать бесперебойно и без ограничений на характер грузов.
Морское соглашение и было главным вопросом на переговорах между российской и американской делегациями 23-24 марта.
Москва затребовала фактически три вещи по поводу морской сделки, которые в том или ином виде попали в другой текст, что был опубликован тоже на сайте Белого дома:
Запретить украинским военным атаковать военные цели в Черном море;
Вернуть инспектирование суден, которые следуют из или в украинские порты;
Снять санкции с РФ, которые ограничивают российский агросектор и экспорт его продукции, включая санкции в отношении российских банков, страховых компаний и импорта ряда товаров, от которых зависит российский агросектор.
Скажем откровенно: эти «пожелания» Кремля отражены в текстах, конечно, совершенно в других формулировках. В том числе, в таких формулировках, которые Кремль не устраивают. Кстати, это и есть причина того, что совместного заявления по итогам переговоров американской и российской делегаций так и не было обнародовано. Тот текст, что появился на сайте Белого Дома по итогам работы российской и американской делегаций, совместным документом не является.
Тем не менее, Владимир Зеленский довольно жестко обозначил свои опасения по поводу того, что в этом тексте уже проявились попытки ликвидировать целый пласт весьма действенных санкций. Украинская сторона также требует возвращения незаконно перемещенных россиянами украинских детей.
Да, проблема возвращения военнопленных, гражданских лиц и детей в Украину была обозначена в тексте, опубликованном Белым домом по результатам переговоров украинской и американской делегаций, но абсолютно расплывчато: «остаются преданными обмену..., освобождению..., возвращению...». Собственно, в этих двух пунктах и состоит разница между позициями украинской и российской стороны, отраженными в опубликованных на сайте Белого дома текстах.
Американская сторона считает, что с опубликованием тех двух текстов стороны должны прекратить стрелять? Ну так в ночь с 25 марта российские дальнобойные дроны снова атаковали украинские города. Хотя Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам заявил о готовности начать режим прекращения огня. Аккомпанементом этому обращению было завывание воздушных тревог примерно в половине украинских областей.
«Голыми руками»? Мы это уже делали
Весьма уважаемая в Украине социологическая служба Центра Разумкова провела с 28 февраля по 6 марта 2025 года опрос по поводу перспектив победы и доверия властям. Даты сами по себе очень показательны: с 28 февраля страна примерно неделю находилась в состоянии эмоциональных качелей после скандала в Овальном кабинете между Зеленским с одной стороны, а также Трампом и Вэнсом - с другой. Тем не менее, опрос показал, что 74% опрошенныхх верят в победу Украины в войне. Не верят в победу Украины 16% опрошенных по всей стране, понятно, чем ближе место проживания к линии фронта, тем настроения менее оптимистичны.
Около 30%, и это самый частый вариант ответа, из тех, кто верит в победу, называют победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.
22% верящих в победу видят целью возврат к состоянию на 23 февраля 2022 года.
17% верящих в победу видят в качествен нее уничтожение российской армии и содействие восстанию внутри РФ и ее распад;
11% - изгнание российских войск отовсюду, кроме Крыма;
10% - просто прекращение войны, даже если захваченные территории останутся оккупированными.
Результат очень интересный, особенно, если сложить 30% и 17%, так как возврат к состоянию января 2014 года (30% ответов) возможен только в результате обрушения путинского режима. А обрушение путинского режима (17% ответов), непременно приведет к восстановлению полной территориальной целостности Украины. То есть фактически половина верящих в победу представляют ее как крах РФ и полную деоккупацию украинских территорий, которые пока что контролируются российскими войсками.
Отчасти те результаты подтвердил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, когда выступал на слушаниях в сенате 25 марта. Во-первых, он заявил, что украинцы будут сражаться при любых обстоятельствах «хоть голыми руками». Во-вторых, он высказал уверенность в том, что ни РФ, ни Украина не смогут получить максимально желаемых результатов по итогам войны. Жаль, что Ратклифф забыл сказать, а в какой точке может достигнут тот самый компромисс, о котором он намекал, как об условиях достижения мира.
А насчет «голыми руками» - Украина до сих пор получает военную помощь слишком поздно и в слишком малых дозах. И так считают не только в Киеве или Львове, Одессе и Запорожье, Харькове и Сумах.