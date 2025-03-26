Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Членам Рийгикогу придется исправно посещать заседания

Перевод: Сергей Светлов
Copy
В понедельник, 24 марта, в Белом зале Рийгикогу было подписано коалиционное соглашение. Первым испытанием для коалиции, имеющей незначительное большинство в Рийгикогу, станет голосование по вопросу о лишении граждан государства-агрессора права голоса.
В понедельник, 24 марта, в Белом зале Рийгикогу было подписано коалиционное соглашение. Первым испытанием для коалиции, имеющей незначительное большинство в Рийгикогу, станет голосование по вопросу о лишении граждан государства-агрессора права голоса. Фото: Mihkel Maripuu

Из-за хрупкого большинства коалиции, состоящей из Партии реформ и «Ээсти 200», проталкивание политических решений становится сложной задачей. Поэтому партии должны обеспечить присутствие депутатов на важных голосованиях и заседаниях или искать поддержку у оппозиции.

Первый сигнал о том, что перевес коалиции невелик и депутаты больше не могут отсутствовать, раздался, когда на прошлой неделе председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) находилась в командировке в Бельгии.

Кот из дома - мыши в пляс. Вице-председатель комиссии Андрей Коробейник (Центристская партия) попытался воспользоваться случаем и экстренно созвал заседание комиссии, чтобы направить в большой зал законопроекты, удобные оппозиции. Однако согласно правилам работы Рийгикогу это было незаконно, так как у Коробейника не было соответствующих полномочий от Аккерманн для проведения внеочередного заседания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх