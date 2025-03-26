Членам Рийгикогу придется исправно посещать заседания

Первый сигнал о том, что перевес коалиции невелик и депутаты больше не могут отсутствовать, раздался, когда на прошлой неделе председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) находилась в командировке в Бельгии.

Кот из дома - мыши в пляс. Вице-председатель комиссии Андрей Коробейник (Центристская партия) попытался воспользоваться случаем и экстренно созвал заседание комиссии, чтобы направить в большой зал законопроекты, удобные оппозиции. Однако согласно правилам работы Рийгикогу это было незаконно, так как у Коробейника не было соответствующих полномочий от Аккерманн для проведения внеочередного заседания.