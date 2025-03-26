Из-за хрупкого большинства коалиции, состоящей из Партии реформ и «Ээсти 200», проталкивание политических решений становится сложной задачей. Поэтому партии должны обеспечить присутствие депутатов на важных голосованиях и заседаниях или искать поддержку у оппозиции.
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Членам Рийгикогу придется исправно посещать заседания
Первый сигнал о том, что перевес коалиции невелик и депутаты больше не могут отсутствовать, раздался, когда на прошлой неделе председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ) находилась в командировке в Бельгии.