Марк Лаял начал турнир за океаном с победы

Минувшей ночью в первом круге Лаял, занимающий 205-е место в мировом рейтинге, встретился с местным теннисистом Родриго Пачеко Мендесом (ATP 229), который получил от организаторов wild card.

Несмотря на близкие позиции в рейтинге, борьба в первом сете так и не завязалась – Лаял уверенно взял его за 25 минут со счетом 6:1. Во втором сете развернулась куда более упорная схватка, и судьба партии решилась на тай-брейке, где эстонец оказался сильнее – 8:6. Этот сет длился 51 минуту.

Следующим соперником 21-летнего Лаяла станет австралиец Бернард Томич (ATP 219.), с которым эстонец уже встречался ранее. Их единственная встреча состоялась в конце 2023 года в американском Тибуроне, где Томич одержал победу со счетом 7:6 (1), 6:3.

Турнир ATP Challenger в Морелии проходит на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 200 000 долларов США. Первым сеяным на соревнованиях является австралиец Джеймс Дакворт, занимающий 95-е место в мировом рейтинге.