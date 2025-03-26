Резкий рост цен на кофе еще не добрался до полок эстонских магазинов

Эстонцы - ярые поклонники кофе. Хотя цены резко выросли за последние шесть месяцев, торговцы считают, что это не привело к существенному снижению потребления кофе. Кофе в основном покупают на распродажах, и в случае с этим продуктом отчетливо видно, что потребители голосуют ногами, то есть покупают кофе в магазинах, где понравившийся им сорт в данный момент продается по более низкой цене.