За последние несколько лет цена на кофе на мировом рынке выросла вдвое. Однако из-за жесткой конкуренции клиенты эстонских магазинов пока не ощутили на себе весь рост цен.
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Резкий рост цен на кофе еще не добрался до полок эстонских магазинов
Эстонцы - ярые поклонники кофе. Хотя цены резко выросли за последние шесть месяцев, торговцы считают, что это не привело к существенному снижению потребления кофе. Кофе в основном покупают на распродажах, и в случае с этим продуктом отчетливо видно, что потребители голосуют ногами, то есть покупают кофе в магазинах, где понравившийся им сорт в данный момент продается по более низкой цене.