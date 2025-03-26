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Резкий рост цен на кофе еще не добрался до полок эстонских магазинов

Перевод: Дмитрий Рая
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Рост цен на кофе на мировом рынке пока не отразился на ценниках в магазинах.
Рост цен на кофе на мировом рынке пока не отразился на ценниках в магазинах. Фото: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

За последние несколько лет цена на кофе на мировом рынке выросла вдвое. Однако из-за жесткой конкуренции клиенты эстонских магазинов пока не ощутили на себе весь рост цен.

Эстонцы - ярые поклонники кофе. Хотя цены резко выросли за последние шесть месяцев, торговцы считают, что это не привело к существенному снижению потребления кофе. Кофе в основном покупают на распродажах, и в случае с этим продуктом отчетливо видно, что потребители голосуют ногами, то есть покупают кофе в магазинах, где понравившийся им сорт в данный момент продается по более низкой цене.

Поскольку 70-80 процентов кофе покупается на акционных распродажах, торговцы используют эти предложения в качестве «заманухи». Людей заманивают в магазин дешевым кофе, а затем они покупают другие товары первой необходимости.

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