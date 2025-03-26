Коробейник: коалиция присвоила себе право останавливать работу комиссий

По мнению председателя Рийгикогу Лаури Хуссара («Ээсти 200») и главы финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ), у заместителя председателя комиссии Андрея Коробейника (Центристская партия), который и созвал заседание, не было на это полномочий, так как председатель не делегировала ему своих функций и ответственности на время своей зарубежной командировки.