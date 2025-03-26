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Коробейник: коалиция присвоила себе право останавливать работу комиссий

Перевод: Каролина Вертяева
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Финансовая комиссия.
Финансовая комиссия. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе депутаты от оппозиции сообщили, что на внеочередном заседании финансовой комиссии было выдвинуто предложение об отмене автоналога. За этим последовал спор о том, было ли это заседание вообще легитимным и насколько оно было правомерным.

По мнению председателя Рийгикогу Лаури Хуссара («Ээсти 200») и главы финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ), у заместителя председателя комиссии Андрея Коробейника (Центристская партия), который и созвал заседание, не было на это полномочий, так как председатель не делегировала ему своих функций и ответственности на время своей зарубежной командировки.

Центристы, с которыми побеседовал Postimees, указали на гипотетическую ситуацию: что будет, если председатель какой-либо комиссии настолько заболеет, что физически не сможет передать свои полномочия заместителю. «Если такое толкование президиума останется в силе, то в будущем любой председатель комиссии сможет фактически приостановить ее работу, что противоречит задачам Рийгикогу как законодательного органа», - отметил Коробейник.

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