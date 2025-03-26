На прошлой неделе депутаты от оппозиции сообщили, что на внеочередном заседании финансовой комиссии было выдвинуто предложение об отмене автоналога. За этим последовал спор о том, было ли это заседание вообще легитимным и насколько оно было правомерным.
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Коробейник: коалиция присвоила себе право останавливать работу комиссий
По мнению председателя Рийгикогу Лаури Хуссара («Ээсти 200») и главы финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ), у заместителя председателя комиссии Андрея Коробейника (Центристская партия), который и созвал заседание, не было на это полномочий, так как председатель не делегировала ему своих функций и ответственности на время своей зарубежной командировки.