Можно ли получить процентную ставку по жилищному кредиту ниже одного процента?

Хотя на первый взгляд предложения банков по жилищным кредитам могут отличаться только процентной ставкой, на самом деле, по словам Кикас, есть и другие аспекты, на которые следует обратить внимание. «Рассматривая предложения по жилищным кредитам, обязательно стоит обратить внимание на размер платы за договор. Уже одно это может дать значительную экономию на сумме, которую вам придется сразу же выплатить при покупке жилья», - говорит она.

Однако без процентной ставки по жилищному кредиту не обойтись, поскольку именно она определяет, какую сумму вам в итоге придется выплачивать. «Поскольку Euribor находится на значительно более высоком уровне, чем в период, который предшествовал коронакризису, это, в свою очередь, повлияло на банковскую маржу, которая пошла на спад. Если несколько лет назад банки обычно предлагали маржу от 2%, то сейчас она упала до гораздо более низкого уровня. Например, в Luminor покупатели нового энергоэффективного жилья при определенных условиях могут в качестве специального предложения получить маржу по кредиту даже в размере 0,99%», - пояснила Кикас.