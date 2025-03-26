По сравнению с периодом до пандемии коронавируса рост ставки Euribor значительно увеличил общую стоимость жилищных кредитов, но в то же время снизилась маржа, предлагаемая банками по новым кредитам. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас рассказала о том, на что следует обратить внимание при оформлении жилищного кредита и насколько снизились процентные ставки.
Можно ли получить процентную ставку по жилищному кредиту ниже одного процента?
Хотя на первый взгляд предложения банков по жилищным кредитам могут отличаться только процентной ставкой, на самом деле, по словам Кикас, есть и другие аспекты, на которые следует обратить внимание. «Рассматривая предложения по жилищным кредитам, обязательно стоит обратить внимание на размер платы за договор. Уже одно это может дать значительную экономию на сумме, которую вам придется сразу же выплатить при покупке жилья», - говорит она.
Однако без процентной ставки по жилищному кредиту не обойтись, поскольку именно она определяет, какую сумму вам в итоге придется выплачивать. «Поскольку Euribor находится на значительно более высоком уровне, чем в период, который предшествовал коронакризису, это, в свою очередь, повлияло на банковскую маржу, которая пошла на спад. Если несколько лет назад банки обычно предлагали маржу от 2%, то сейчас она упала до гораздо более низкого уровня. Например, в Luminor покупатели нового энергоэффективного жилья при определенных условиях могут в качестве специального предложения получить маржу по кредиту даже в размере 0,99%», - пояснила Кикас.
Также стоит обратить внимание на сроки предоставления отчета по оценке. Это особенно актуально для тех, кто покупает дом в новостройке. «По общему правилу, отчет об оценке приобретаемой недвижимости или залога должен быть предоставлен в банк до подписания кредитного договора. Таким образом, банк может быть уверен в рыночной стоимости финансируемой недвижимости, - объясняет Кикас. - Однако если дом покупается у застройщика, который также является нашим партнером, мы достаточно уверены в цене и позволяем клиенту заказать оценочный отчет уже после завершения строительства объекта. Однако это должно быть сделано до выдачи кредита».
Кикас добавила, что требование о предоставлении отчета об оценке вместе с его физическим осмотром является нормативным требованием, поэтому одного подтверждения от надежного партнера недостаточно. С другой стороны, это дает клиенту больше гибкости, и нет необходимости сразу оплачивать все расходы.
Поскольку условия кредитных предложений могут сильно различаться в зависимости от клиента и ситуации, Кикас рекомендует запрашивать предложения в нескольких местах и уделять время изучению условий. «Общение с кредитным специалистом также важно - любые вопросы и сомнения должны свободно обсуждаться. Это лучший способ прийти к решению, учитывающему потребности конкретного клиента».
Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor добавила, что если речь идет о стадии планирования покупки жилья и у клиента больше вопросов, чем ответов, всегда стоит позвонить по новому телефону поддержки клиентов Luminor, желающих купить жилье, где можно получить персональную консультацию и разъяснения по поводу дальнейших действий.