Опрос: подавляющее большинство жителей Эстонии считает, что правительство не справляется со своей работой

Согласно последним результатам опроса, 23 процента респондентов считают, что правительство делает свою работу очень хорошо или скорее хорошо, а 71 процент респондентов - что оно выполняет свою работу скорее плохо или очень плохо. 20 процентов респондентов одобряют, но 60 процентов не одобряют то, как Михал справляется с работой премьер-министра.

Еще в начале февраля действия Михала одобряли 27 процентов респондентов, что указывает на то, что популярность главы правительства продолжает снижаться, отметил сопрофессор Института политических исследований Юхана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер.

«Всего 23 процента респондентов считают, что правительство хорошо выполняет свою работу, и всего 20 процентов респондентов одобряют действия премьер-министра. В конце февраля этот показатель составлял 24 процента. Таким образом, как минимум нынешние перестановки в правительстве ни в коем случае не улучшили оценку избирателей и мы скорее видим противоположное по этим цифрам», - сказал Мёльдер.

«С учетом того, что с изгнанием социал-демократов из правительства совокупная популярность правительственных партий также упала на 20 процентов, в подобном снижении одобрительных оценок нет ничего удивительного», - продолжил Мёльдер, добавив, что правительство, сформированное из партий, которые не имеют широкого отклика в обществе, и не может пользоваться высоким одобрением.