На проезжую часть выбрался детеныш тюленя: спасатели пришли на помощь

Звонок в Центр тревоги поступил в 17:04. В деревне Куйвасту на проезжую часть выбрался детеныш тюленя, который оказался в опасности.

Спасатели из Ориссааре прибыли на место и с помощью специальной клетки аккуратно перенесли малыша с пирса обратно в его привычную среду обитания, сообщили в Ляэнеском спасательном центре.