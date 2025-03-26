Во вторник вечером спасателям пришлось прийти на помощь маленькому тюленю, который по ошибке выбрался на дорогу на острове Муху.
На проезжую часть выбрался детеныш тюленя: спасатели пришли на помощь
Звонок в Центр тревоги поступил в 17:04. В деревне Куйвасту на проезжую часть выбрался детеныш тюленя, который оказался в опасности.
Спасатели из Ориссааре прибыли на место и с помощью специальной клетки аккуратно перенесли малыша с пирса обратно в его привычную среду обитания, сообщили в Ляэнеском спасательном центре.
К счастью, животное не пострадало.