РАЙНЕР САКС Лавров прямо потребовал от США, чтобы Украина прекратила атаки в российском направлении

Если вначале в прессе появилась информация, что будет опубликовано совместное заявление США и России, то позже вышло сообщение только лишь администрации президента США о том, что по итогам встреч было согласовано, как обеспечить безопасное движение грузовых судов в Черном море.

США также пообещали помочь России вернуться к торговле сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Позже представители США также опубликовали обзоры содержания подписанных с обеими делегациями соглашений, согласно которым, помимо безопасности на море, они обещали продолжить работу по прекращению атак на энергетические объекты.

Министр обороны Украины сообщил, что США и Украина подписали соглашение по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море. Министр обороны Украины подчеркнул, что российские военные корабли должны оставаться в восточной части Черного моря, а если они двинутся на запад, Украина посчитает это нарушением соглашения и военной угрозой. Также вполне естественно, что Украина не согласится так просто с тем, что российские корабли вернутся в Крым и начнут воздействовать на украинские позиции на Змеином острове и в других местах.

Новый морской беспилотник Украины