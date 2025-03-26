После встреч делегаций России, США и Украины на некоторое время в СМИ воцарилось молчание, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Лавров прямо потребовал от США, чтобы Украина прекратила атаки в российском направлении
Если вначале в прессе появилась информация, что будет опубликовано совместное заявление США и России, то позже вышло сообщение только лишь администрации президента США о том, что по итогам встреч было согласовано, как обеспечить безопасное движение грузовых судов в Черном море.
США также пообещали помочь России вернуться к торговле сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Позже представители США также опубликовали обзоры содержания подписанных с обеими делегациями соглашений, согласно которым, помимо безопасности на море, они обещали продолжить работу по прекращению атак на энергетические объекты.
Министр обороны Украины сообщил, что США и Украина подписали соглашение по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море. Министр обороны Украины подчеркнул, что российские военные корабли должны оставаться в восточной части Черного моря, а если они двинутся на запад, Украина посчитает это нарушением соглашения и военной угрозой. Также вполне естественно, что Украина не согласится так просто с тем, что российские корабли вернутся в Крым и начнут воздействовать на украинские позиции на Змеином острове и в других местах.
Новый морской беспилотник Украины
Вчера, выбрав подходящий момент, Украина объявила о том, что украинцы разработали новый морской беспилотник, который может нести самые разнообразные системы вооружения и преодолевать расстояние более 1000 км. Пока нет точных данных о применении этой новинки в боевой обстановке, а также сведений о серийном производстве.
Россия также в целом поддержала соглашение в редакции, опубликованной администрацией президента США. Неудивительно, что Россия утверждает, что она готовы реализовать эти предложения только в том случае, если против РФ будут сняты санкции, связанные с экспортом сельхозтехники, удобрений и ряда сельхозпродукции. Иными словами, Россия отрицает, что согласилась на безоговорочное прекращение атак в Черноморском регионе.
Россия начала медиапрессинг с целью добиться давления США на Украину. Министр иностранных дел России на мгновение потерял равновесие и прямо потребовал, чтобы США приказали Украине прекратить атаковать Россию и принять все российские условия.
Президент США, в свою очередь, заявил, что американцы рассмотрят требования России относительно режима прекращения огня в Черном море.
Обе стороны условия перемирия не устраивают
Судя по всему опубликованному до сих пор, понятно, что ни Украине, ни России условия перемирия на Черном море не нравятся, что естественно, учитывая политические цели инициированной Россией агрессии. Аналогичная ситуация будет складываться и при обсуждении всех остальных условий прекращения огня.
Россия, безусловно, воспользуется некмофортным положением президента США и попытается выжать новые преимущества для обеспечения соблюдения соглашения с помощью тактики затягивания. Руководителям России очень важно отменить некоторые санкции, пусть даже с символическим эффектом, которые психологически изменили бы ситуацию по теме санкций в целом.
С одной же стороны, введение новых санкций станет маловероятным, и ситуация облегчит России поиск партнеров для нарушения действующих санкций. В будущем Россия будет требовать отмены определенного пакета санкций за каждый шаг к прекращению огня.
Сигнал Франции для Путина
Президент Украины же отправился в Париж для встречи с президентом Франции, который готовит в четверг новую встречу глав государств по вопросам безопасности. В то же время Франция также провела крупномасштабные учения ядерного сдерживания, что является понятным сигналом для России. К сожалению, европейские страны не смогли за последнюю неделю продемонстрировать, что они могут как-то еще поддержать или укрепить позиции Украины.
Украинское военное командование сообщило, что очередная поставленная Северной Кореей самоходная артиллерийская установка Koksan была уничтожена в боях в Донецкой области. Всего в этом месяце, по данным украинской армии, было уничтожено пять таких установок. Поскольку это оружие большого калибра может быть развернуто дальше от линии фронта, чем российская артиллерия собственного производства, у РФ была надежда, что украинские дроны или другое оружие не смогут до него добраться. Практика доказывает обратное.
Россия продолжает применять атаки с использованием иранских дронов. На этот раз основными целями стали города Черкассы и Кривой Рог в центральной части Украины.
О положении на фронтах
На фронтах количество атак российской армии увеличилось, однако возросшая активность является скорее ответом на усилившиеся давление украинских сил на нескольких фронтах. Активность ВВС российской армии возросла и вчера удалось сбросить 129 планирующих бомб в направлении украинских позиций. Однако в последние месяцы эффективность этих бомб значительно снизилась, и украинские силы в целом способны удерживать свои позиции.
В направлении Курск/Сумы российская армия предприняла очень интенсивные, но безуспешные попытки атаки. Украинские войска продолжают действовать небольшими подразделениями в районах Белгородской области, но не выдвигались с ранее занятых позиций.
Позиционные бои продолжаются в направлении Харькова.
Бои, аналогичные предыдущим дням, продолжаются в направлении Купянска, Лимана и Северска. Российская армия пытается особенно сконцентрироваться на направлении Лимана для более масштабного наступления, но пока лишь несет там потери.
В Бахмутском районе активность нападений снизилась в районе Часова Яра. Приоритетное направление российского командования - город Торецк, где ожесточенными атаками россияне пытаются восстановить свои позиции. В «серой зоне» наблюдаются незначительные движения в обоих направлениях, но в целом украинским силам удалось постепенно улучшить и закрепить свои позиции.
Очень интенсивные атаки российской армии продолжились вчера в направлении Покровска, но, несмотря на это, они потеряли некоторые позиции. Однако это не означает серьезных изменений на линии фронта. В сообщениях российских солдат в социальных сетях их положение описывается как постоянно ухудшающееся.
В первую очередь это связано с тем, что они проигрывают в войне беспилотников в воздухе. Российское командование на этом участке фронта проводит численно больше атак, чем украинская армия, но продвинуться вперед российская армия не смогла. Более активно российские подразделения также пытались атаковать в юго-западном направлении от Донецка, но результатов не добились.
На Южном фронте российские части старались активнее атаковать населенный пункт Орехов.