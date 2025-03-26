По мнению члена правления Социал-демократической партии Катри Райк, лишение проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах усилит раскол между общинами страны, пишет Rus.ERR.
Райк: лишение граждан РФ права голоса на местных выборах усилит раскол между общинами
«Я скажу так, что ущерб от этого процесса мы не просто получим, а уже получили. /.../ Я в последнее время в обычных разговорах все больше и больше этого слышу. Долгие годы я этого не слышала, но сейчас у нас между общинами, эстонской и русской, несмотря на гражданство, есть раскол. И мы должны взглянуть правде в лицо, и понимать, что так именно и есть», - считает Катри Райк.
Она также отметила, что после этого решения будет невероятно сложно общаться с горожанами.
Бывший мэр Нарвы, вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс, также не считает, что решение о лишении прав голоса для немаленькой группы жителей страны пойдет на пользу Эстонии.