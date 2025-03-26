Райк: лишение граждан РФ права голоса на местных выборах усилит раскол между общинами

«Я скажу так, что ущерб от этого процесса мы не просто получим, а уже получили. /.../ Я в последнее время в обычных разговорах все больше и больше этого слышу. Долгие годы я этого не слышала, но сейчас у нас между общинами, эстонской и русской, несмотря на гражданство, есть раскол. И мы должны взглянуть правде в лицо, и понимать, что так именно и есть», - считает Катри Райк.