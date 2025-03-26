Весеннее солнце радует людей, но в дорожном движении может сыграть злую шутку: ослепить водителя и стать причиной аварии. В марте риск ДТП возрастает, и многие из них происходят именно из-за яркого солнца.
Ослепляющее весеннее солнце и капризная погода: четыре совета, как избежать ДТП
По данным Департамента транспорта, каждую весну в марте резко увеличивается количество дорожных происшествий. Например, в феврале прошлого года в Эстонии произошло 80 ДТП с пострадавшими, а в марте - уже 97. Аналогичная тенденция наблюдается и в предыдущие годы.
«Солнце особенно слепит рано утром и вечером, когда находится низко над горизонтом», -прокомментировал руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте. По статистике страховых случаев, большинство аварий случаются потому, что ослепленный солнцем водитель не успевает вовремя затормозить. «Реже, но все же бывает, что водитель выезжает на встречную полосу или не замечает встречный автомобиль при обгоне - тогда столкновения почти неизбежны», - добавил он.
Вот четыре совета от эксперта, как избежать опасных ситуаций на дороге в солнечные весенние дни:
Храните солнцезащитные очки в машине
Очки от солнца должны быть в машине круглый год, зимой они тоже могут пригодиться. Но весной, особенно в конце рабочего дня, солнце светит особенно низко и ярко, поэтому качественные очки с хорошей UV-защитой - необходимость. Они уменьшают усталость глаз во время длительных поездок.
Ухаживайте за лобовым стеклом
Как и очки, автомобильные стекла требуют ухода. Зимой на них накапливаются влага, грязь и пыль, что ухудшает видимость. Весеннее солнце также выявляет все мелкие царапины и сколы на стекле. Их желательно устранить или при необходимости заменить стекло.
Также проверьте дворники: после зимы они могут оставлять разводы - это знак, что пора их заменить.
Учитывайте резкие перепады погоды
Весной днем может быть тепло и солнечно, а вечером температура опускается ниже нуля и на дорогах появляется гололед. Это особенно актуально при поездках между городами: вы можете выехать из теплого Таллинна, а по пути в Тарту дороги уже окажутся обледенелыми. Многие аварии происходят, когда водитель недооценивает изменение погодных условий или ослепляется солнцем.
Подстройте стиль вождения и положение за рулем
Весной свет может резко меняться, например, при выезде из туннеля или из леса на открытое пространство. В такие моменты нужно быть особенно внимательным. Настройте сиденье и руль так, чтобы козырек от солнца был максимально эффективным. Держите безопасную дистанцию, ослепление увеличивает время реакции. И, конечно, не отвлекайтесь на телефон или другие устройства, каждая секунда может быть решающей.
В завершение Кирсисте напомнил, что весной на дорогах появляется больше пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. «На улицах уже можно встретить первых весенних гонщиков - байкеров. Призываю водителей быть особенно внимательными: после долгой зимы мы можем забыть, что мотоциклы и электросамокаты - полноценные участники движения, которых не всегда легко заметить, особенно при ярком солнце».