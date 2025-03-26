Ослепляющее весеннее солнце и капризная погода: четыре совета, как избежать ДТП

По данным Департамента транспорта, каждую весну в марте резко увеличивается количество дорожных происшествий. Например, в феврале прошлого года в Эстонии произошло 80 ДТП с пострадавшими, а в марте - уже 97. Аналогичная тенденция наблюдается и в предыдущие годы.

«Солнце особенно слепит рано утром и вечером, когда находится низко над горизонтом», -прокомментировал руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте. По статистике страховых случаев, большинство аварий случаются потому, что ослепленный солнцем водитель не успевает вовремя затормозить. «Реже, но все же бывает, что водитель выезжает на встречную полосу или не замечает встречный автомобиль при обгоне - тогда столкновения почти неизбежны», - добавил он.

Вот четыре совета от эксперта, как избежать опасных ситуаций на дороге в солнечные весенние дни:

Храните солнцезащитные очки в машине

Очки от солнца должны быть в машине круглый год, зимой они тоже могут пригодиться. Но весной, особенно в конце рабочего дня, солнце светит особенно низко и ярко, поэтому качественные очки с хорошей UV-защитой - необходимость. Они уменьшают усталость глаз во время длительных поездок.

Ухаживайте за лобовым стеклом

Как и очки, автомобильные стекла требуют ухода. Зимой на них накапливаются влага, грязь и пыль, что ухудшает видимость. Весеннее солнце также выявляет все мелкие царапины и сколы на стекле. Их желательно устранить или при необходимости заменить стекло.