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Новое правительство планирует разрешить приезд в Эстонию тысячам специалистов из третьих стран (2)

Перевод: Ева Ойжинская
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Бывший заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности (КаПо) Мартин Арпо считает, что разговоры о временной миграции во многом являются самообманом.
Бывший заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности (КаПо) Мартин Арпо считает, что разговоры о временной миграции во многом являются самообманом. Фото: Ekraanitõmmis

В правительстве зреет план разрешить въезд в Эстонию вдвое большему числу квалифицированных работников из третьих стран, включая страны Центральной Азии. Департамент полиции безопасности (КаПо) признает, что проверить прошлое приезжих из стран с повышенным риском исламского радикализма практически невозможно, а значит, и минимизировать возможные риски трудно.

Министерство экономики и коммуникаций планирует внести изменения в Закон об иностранцах, добавив исключение для квалифицированной рабочей силы. Это позволит увеличить квоту на выдачу видов на жительство в сферах с нехваткой работников - с нынешних 0,1 процента населения до 0,2 процентов, что приведет к росту числа трудовых мигрантов с 1300 до 2600 человек в год. Согласно закону, работники смогут сразу же везти с собой членов своих семей. По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), цель этих изменений - смягчить хронический кадровый дефицит в отдельных отраслях промышленности.

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