Министерство экономики и коммуникаций планирует внести изменения в Закон об иностранцах, добавив исключение для квалифицированной рабочей силы. Это позволит увеличить квоту на выдачу видов на жительство в сферах с нехваткой работников - с нынешних 0,1 процента населения до 0,2 процентов, что приведет к росту числа трудовых мигрантов с 1300 до 2600 человек в год. Согласно закону, работники смогут сразу же везти с собой членов своих семей. По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), цель этих изменений - смягчить хронический кадровый дефицит в отдельных отраслях промышленности.