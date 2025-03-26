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Видео «Да что ж такое! Такое увидишь не каждый день!» Знаменитая украинская теннисистка хитрым приемом разгромила соперницу

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Марта Костюк.
Марта Костюк. Фото: Marijan Murat

Из-за занятой Федерацией тенниса позиции украинским спортсменам по-прежнему приходится выходить на корт против представителей стран-агрессоров. Так, на турнире Miami Open состоялась встреча между Мартой Костюк и Анной Блинковой.

Однако назвать это поединком сложно – 29-я ракетка мира Костюк разгромила соперницу, которая находится на 56 позиций ниже в рейтинге, со счетом 6:2, 6:1.

Заключительный розыгрыш матча оказался особенно эффектным – имея матчбол, Костюк неожиданно использовала подачу снизу, которая принесла ей эйс.

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