Неосторожное приготовление пищи закончилось вызовом спасателей, хозяйка квартиры надышалась дымом

Спасатели обнаружили в полной дыма квартире кастрюлю на плите, в которой горела пища.

Во вторник, 25 марта, в 20:44 в Центр тревоги сообщили, что из окна одной из квартир многоквартирного дома в поселке Койги в Ярваской волости виднеется пламя. Также сработал дымовой датчик.