Во вторник, 25 марта, в 20:44 в Центр тревоги сообщили, что из окна одной из квартир многоквартирного дома в поселке Койги в Ярваской волости виднеется пламя. Также сработал дымовой датчик.
Неосторожное приготовление пищи закончилось вызовом спасателей, хозяйка квартиры надышалась дымом
Спасатели обнаружили в квартире полыхавшую на плите еду. Спасатели передали хозяйку квартиры, которая долгое время вдыхала дым, сотрудникам скорой помощи для проверки состояния ее здоровья.
Спасатели проветрили жилые помещения.