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Неосторожное приготовление пищи закончилось вызовом спасателей, хозяйка квартиры надышалась дымом

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Спасатели обнаружили в полной дыма квартире кастрюлю на плите, в которой горела пища.
Спасатели обнаружили в полной дыма квартире кастрюлю на плите, в которой горела пища. Фото: Päästeteenistus

Во вторник, 25 марта, в 20:44 в Центр тревоги сообщили, что из окна одной из квартир многоквартирного дома в поселке Койги в Ярваской волости виднеется пламя. Также сработал дымовой датчик.

Спасатели обнаружили в квартире полыхавшую на плите еду. Спасатели передали хозяйку квартиры, которая долгое время вдыхала дым, сотрудникам скорой помощи для проверки состояния ее здоровья.

Спасатели проветрили жилые помещения.

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