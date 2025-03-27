Два года назад Роман Крук, молодой человек из Украины, начал учиться в Тюриской общей гимназии. До переезда в Эстонию он почти ничего не знал о стране. Языком, разумеется, тоже не владел. Спустя два года он стал победителем республиканской олимпиады по эстонскому языку как неродному.
Талантливый украинский юноша за два года выучил эстонский и победил на большой олимпиаде
Удивительное - рядом
Первой об удивительном достижении Романа сообщила сама школа на своей странице в Facebook.
«Два года назад в нашу школу пришел учиться украинский мальчик. Он умел здороваться, говорить "добрый день" и знал еще пару-тройку слов по-эстонски. Затем он засучил рукава и взялся за работу - целеустремленно, увлеченно, с любопытством. Теперь Роман вместе со сверстниками читает "Императорского безумца" Яана Кросса, "Танцы вокруг парового котла" Матса Траата и многое другое, а также сдает тесты по эстонскому языку на высшие баллы в классе», - говорилось в публикации школы.
12 марта Роман добился выдающегося результата: он стал победителем республиканской олимпиады по эстонскому языку как неродному. Это стало признанием не только для самого Романа, но и для всей школьной семьи: одноклассников, которые открыто общаются с Романом, а также всех учителей и сотрудников школы, которые внесли свой вклад в развитие языковых навыков Романа.
Как сообщила учитель эстонского языка и литературы Романа Авероника Беэкманн, ключ к успеху романа - целеустремленное обучение.
«Роман сознательно учит новые слова - переводит одно за другим, а затем вписывает их в предложение. В первую очередь он хотел изучить систему падежей и оборотов в эстонском языке, понять, почему слово образуется именно так, как оно образуется, и какова структура эстонского предложения», - сказала она, а также добавила, что преимуществом является и то, что его школьная среда полностью эстонская - все школьные задания и общение происходит на эстонском языке, так что у Романа нет другого способа справиться с ситуацией.
На вопрос о том, использовалась ли какая-то особая методика, или язык так быстро удалось усвоить благодаря упорному труду самого Романа, Беэкманн сказала, что трудолюбие Романа, безусловно, играет очень большую роль.
«Роман изучает эстонский язык вместе с носителями эстонского языка. В обучении не используются никакие другие методы, и его не оценивают иначе. Роман хотел учиться в эстонской школе, он знал, когда пришел в нашу школу, что для того, чтобы учиться, ему нужно учить эстонский язык. И он не стал ждать, пока язык каким-то образом сам выучится, а начал иучать его самостоятельно, - отметила она. - Как учитель, я считаю, что язык в значительной степени развивается посредством внимательного слушания и чтения».
По словам Беэкманн, Роман очень активен на уроке, сосредоточен на том, что говорит учитель. Он также ни разу не пропустил уроки литературы.
«Ни разу не возникало мысли дать ему заниматься чем-то другим, а не литературой. Поэтому он читал те же книги, что и его одноклассники, причем на эстонском языке. Конечно, поначалу это очень сложно, но я уверена, что работа с эстонским (художественным) текстом значительно улучшила понимание Романом языка. В течение одного курса мы читаем четыре полных произведения, а также более короткие тексты, которые прочитываются во время уроков. В течение одного учебного года проводится два курса по литературе», - объяснила она.
Быть может, Роману активно помогали одноклассники? Беэкманн говорит, что у Романа появился свой круг общения, с которым он больше взаимодействует.
«Все общение происходит на эстонском языке, так как окружающие не говорят по-русски, а Роман не хочет общаться на русском или английском, потому что у него есть цель. Роман помогает эстонским одноклассникам решать задачи на русском и понимать этот язык. Конечно, когда речь идет об эстонском, они сами рассказывают ему значения слов, когда им это нужно, но когда речь идет о темах на уроках эстонского, остальные просят Романа о помощи», - рассказывает она.
Как сообщила директор Тюриской общей гимназии Катрин Пуусепп, в этом учебном году в их школе учатся двое украинских подростков: юноша и девушка. Оба учатся в десятом классе. «В сентябре к учебе приступили трое, но одна девушка решила вернуться на родину», - сказала она.
На вопрос о том, как приехавшим из Украины ребятам дается обучение в школе, Пуусепп ответила, что начало обучения в старших классах средней школы дается этим молодым людям нелегко, поскольку они зачастую не знают языка.
«В этом случае молодым людям приходится дважды проходить учебную программу 10-го класса. Роман Крук тоже остался на второй год в 10-м классе. Это решение было полностью оправдано школой, хотя поначалу оно могло не понравиться молодым людям. К счастью, они очень быстро понимают, что это необходимо и разумно для них. Благодаря этому у них появляется мотивация учить язык, чтобы реализовать те цели и мечты, которые они перед собой поставили», - отметила она.
Директор признала, что поначалу все складывалось очень непросто.
«По договоренности с учеником мы предложили ему значительный дополнительный курс эстонского языка, в результате чего он не посещал все занятия вместе с остальными (в первый год он учился в 10-м классе). Большую поддержку Роману оказала учительница русского языка в его школе, которая преподавала эстонский язык индивидуально и помогала с текстами, необходимыми на различных уроках. Собственное желание и воля учащегося играют очень важную роль в изучении языка. По выходным Роман также изучал язык индивидуально онлайн», - сообщила Пуусепп и отметила, что без дополнительного изучения языка и собственной огромной силы воли это было бы невозможно.
«Школа оказала учащемуся максимальную поддержку», - подытожила она.
Колоссальные усилия
После начала войны в Украине проживавший неподалеку от Львова Роман оказался в Эстонии, где раньше по работе бывал его отец.
Поначалу учеба в эстонской школе требовала от Крука больших усилий, ведь он знал всего несколько слов на эстонском языке. «Мой словарный запас был настолько ограничен, что трудно себе представить. Постепенно я начал учить язык, записывать слова и запоминать их. Так все и пошло. Об Эстонии я практически ничего не знал. Знал, какой флаг, гимн. Что президентом была женщина», - сказал он в студии Vikerraadio.
Относительно жизни в Тюри Роман отзывается положительно. Говорит, что город ему нравится, а люди там дружелюбные. В то же время, по его словам, обучение на эстонском языке давалось ему очень непросто, поскольку словарный запас был минимальным. По его словам, из-за языкового барьера он не смог быстро завести друзей.
В Тюри Роману пришлось остаться на второй год в десятом классе. На вопрос о том, насколько отличается система образования в Украине и Эстонии, он сказал, что есть некоторые схожести, но подход иной.
«В Украине учатся 11 классов, а в Эстонии среднюю школу оканчивают после девятого класса. Потом ты можешь получить либо профессиональное образование, либо пойти в гимназию. И учиться 12 классов. В Украине ты можешь уйти после девятого класса. Ты либо оканчиваешь обучение, либо учишься дальше», - сказал он.
По поводу чтения книг на эстонском он говорит, что ему довольно часто приходится заглядывать в словарь, особенно, если речь идет о каком-то произведении, написанно много лет назад.
Рассказывая об олимпиаде, Роман упомянул, что в этом году она была посвящена аудированию. Нужно было прослушать аудиофайлы и ответить на вопросы или заполнить пробелы. «Были и диалекты. Я раньше о них не слышал, и мне нужно было быстро сориентироваться и разобраться», - рассказал он, объясняя суть заданий, а также добавил, что в заданиях в основном использовались диалекты Южной Эстонии.
При изучении эстонского наибольшие сложности у Романа вызывает множественное число партитива. «Это такая непредсказуемая вещь! Его так трудно сформулировать! Если не знать, это практически невозможно. Есть какие-то правила и принципы, как его формировать, но по большей части это непредсказуемо. Там есть много исключений», - признался он.
Путешествия по Эстонии и желание стать врачом
За два жизни в Эстонии Роман успел побывать в разных городах. Больше всего ему запомнились Раквере и Таллинн.
«В Раквере очень впечатляющая крепость, а Таллинн, конечно, столица, все очень впечатляет, и там много красивых мест, которые можно посетить, например, Старый город, в котором есть церковь, что мне очень нравится», - сказал он.
Роман живет в Эстонии вместе с отцом, который является для него опорой и поддержкой. «Без него я бы никуда не поехал, ничего бы не смог сделать», - отметил он. На вопрос о том, насколько хорошо эстонским языком владеет его отец, он ответил, что недостаточно хорошо, но понимает многое.
Рассказывая о своих планах на будущее, Роман говорит, что хочет обосноваться в Эстонии, получить образование и найти работу. В первую очередь он подумывает о работе врачом.
На вопрос о том, не планирует ли он в ближайшее время побывать на родине, Роман говорит, что до завершения войны таких планов у него нет.
Роман говорит, что практически не общается с другими ребятами, приехавшими из Украины, так как у него сформировался круг общения и появились друзья среди эстонских сверстников.