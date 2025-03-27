Талантливый украинский юноша за два года выучил эстонский и победил на большой олимпиаде

Быть может, Роману активно помогали одноклассники? Беэкманн говорит, что у Романа появился свой круг общения, с которым он больше взаимодействует.

«Все общение происходит на эстонском языке, так как окружающие не говорят по-русски, а Роман не хочет общаться на русском или английском, потому что у него есть цель. Роман помогает эстонским одноклассникам решать задачи на русском и понимать этот язык. Конечно, когда речь идет об эстонском, они сами рассказывают ему значения слов, когда им это нужно, но когда речь идет о темах на уроках эстонского, остальные просят Романа о помощи», - рассказывает она.

Как сообщила директор Тюриской общей гимназии Катрин Пуусепп, в этом учебном году в их школе учатся двое украинских подростков: юноша и девушка. Оба учатся в десятом классе. «В сентябре к учебе приступили трое, но одна девушка решила вернуться на родину», - сказала она.

На вопрос о том, как приехавшим из Украины ребятам дается обучение в школе, Пуусепп ответила, что начало обучения в старших классах средней школы дается этим молодым людям нелегко, поскольку они зачастую не знают языка.