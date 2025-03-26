Мартин Ярвеоя нацелился на титул чемпиона Эстонии в гонке FenixBet Crosskart Rallisprint

По заверению Ээро Ныгене, календарь соревнований FenixBet Crosskart Rallisprint 2025 года был скорректирован с календарем WRC, чтобы один из лучших в мире штурманов смог выйти на старт чемпионата Эстонии в пяти из шести этапов. В зачете серии соревнований учитываются результаты пяти лучших этапов, и таким образом Ярвеоя будет оставаться в конкуренции за чемпионский титул на протяжении всего сезона.

«Цель выиграть чемпионат у меня была и в прошлом году, ведь без желания победить нет смысла даже выходить на старт. Однако в этом сезоне я еду на совершенно новой машине, и волнение, безусловно, добавляет тот факт, что мне в первую очередь нужно перейти с ней на „ты“», — сказал Мартин Ярвеоя.

Руководитель букмекерского портала FenixBet Прийт Паюмаа рассказал, что решение поддержать как спринтерскую серию чемпионата по кросс-картингу, так и гоночный сезон Мартина Ярвеоя было естественным, поскольку компания считает важным вносить свой вклад в развитие эстонского спорта, собственных талантов и популяризацию различных видов спорта.