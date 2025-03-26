Чемпионат Эстонии по ралли-спринту на кросс-картах стартует 29 марта этапом на трассе Бикерниеки в Риге, и в этом сезоне серия соревнований носит имя нового главного спонсора FenixBet Crosskart Rallisprint. Главной интригой чемпионата 2025 года станет попытка Мартина Ярвеои завоевать свой первый титул чемпиона Эстонии по кросс-картингу.
Мартин Ярвеоя нацелился на титул чемпиона Эстонии в гонке FenixBet Crosskart Rallisprint
Организатор FenixBet Crosskart Rallisprint, трехкратный чемпион Эстонии по кросс-картингу в ралли-кроссе Ээро Ныгене и один из претендентов на чемпионский титул этого года, чемпион мира по ралли, штурман Отта Тянака Мартин Ярвеоя представили вчера, 25 марта, в LaitseRallyPark стартующий новый сезон, его цели и соревновательный карт Ярвеоя.
«Хотя мы и начали проводить соревнования по ралли-спринту на кросс-картах лишь два года назад, серия быстро набрала популярность, и мы с нетерпением ждем продолжения в этом году. Интерес к относительно новому виду раллийных гоночных машин и спринтерской серии также растет, и мы очень рады, что в этом году к серии присоединился новый титульный спонсор — FenixBet, который также является главным спонсором участия в серии Мартина Ярвеоя. Я считаю, что чемпионат Эстонии по ралли-спринту на кросс-картах 2025 года станет самым захватывающим в истории, потому что у Мартина большие амбиции наконец-то завоевать чемпионский титул», — прокомментировал Ээро Ныгене.
Чемпионат Эстонии по ралли-спринту на кросс-картах под руководством команды LightGrey стартовал в 2023 году, когда в июне на ринге Кехала состоялись первые два этапа. Мартин Юга занял первое место в первом сезоне, а Марко Рингенберг победил во втором сезоне. В прошлом сезоне Ярвеоя пришлось ограничиться четвертым местом в серии, так как его основная работа и график WRC, не позволил ему принять участие во всех домашних спринтерских этапах кросс-картингового ралли.
По заверению Ээро Ныгене, календарь соревнований FenixBet Crosskart Rallisprint 2025 года был скорректирован с календарем WRC, чтобы один из лучших в мире штурманов смог выйти на старт чемпионата Эстонии в пяти из шести этапов. В зачете серии соревнований учитываются результаты пяти лучших этапов, и таким образом Ярвеоя будет оставаться в конкуренции за чемпионский титул на протяжении всего сезона.
«Цель выиграть чемпионат у меня была и в прошлом году, ведь без желания победить нет смысла даже выходить на старт. Однако в этом сезоне я еду на совершенно новой машине, и волнение, безусловно, добавляет тот факт, что мне в первую очередь нужно перейти с ней на „ты“», — сказал Мартин Ярвеоя.
Руководитель букмекерского портала FenixBet Прийт Паюмаа рассказал, что решение поддержать как спринтерскую серию чемпионата по кросс-картингу, так и гоночный сезон Мартина Ярвеоя было естественным, поскольку компания считает важным вносить свой вклад в развитие эстонского спорта, собственных талантов и популяризацию различных видов спорта.
«Эстонцы – раллийная нация, но мы знаем, насколько этот вид спорта дорог. Кросс-карт – более доступный вариант для тех, кто хочет начать ездить быстро за разумную цену, а перед тем, как сесть за руль раллийной машины, кросс-карт идеально подходит для тренировки скорости. По скорости и производительности он, возможно, не уступает раллийному автомобилю», – сказал Паюмаа. – «Что делает этот вид спорта таким захватывающим, так это то, что он дает нам возможность увидеть самого Мартина Ярвеоя за рулем на раллийной трассе. Желаем ему успешного сезона и, конечно же, побед и титулов!»
Изобретенный в Швеции в 1980-х годах кросс-карт с мощным двигателем стал особенно популярен в странах Северной и Южной Европы. В некоторых случаях кросс-карт может быть сопоставим по скорости с автомобилем WRC. Например, на городском этапе Rally Estonia 2018 года в Эльва спринт на кросс-картах проводился перед раллийными автомобилями, и, когда сравнили результаты, выяснилось, что первая тройка кросс-картов была на полторы секунды быстрее автомобилей WRC, прошедших тот же этап позже.
Эстонский чемпионат по ралли-спринту на кросс-картах стартовал в 2023 году под руководством команды LightGrey Team. До этого подобной возможности соревноваться с самим собой не было, и эти быстрые машины соревновались только в серии чемпионата Эстонии по ралли-кроссу, к которой они присоединились в 2017 году.
Спринт — это гоночная дисциплина, в которой каждую минуту на трассу выпускается новая машина. В ралли-спринте 2024 года чемпионом Эстонии по кросс-картингу стал Марко Рингенберг, серебро досталось Фредерику Мяртину (сыну Маркко Мяртина), а бронза – Лукасу Ораву.
Календарь соревнований чемпионата Эстонии по кросс-картингу FenixBet Crosskart Rallisprint 2025 года:
29.03.2025 – 1 этап – Бикерниеки (Рига)
31.05.2025 – 2 этап в Южной Эстонии
16.08.2025 – 3 этап в Кехала
22.08.2025 – 4 этап в Пайде (городской формат)
21.09.2025 – 5 этап в Тартумаа
04.10.2025 – 6 этап в Харьюмаа