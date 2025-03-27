Директор предупреждает: школы не найдут нужных учителей с эстонским к 1 сентября

Именно поэтому школы приспосабливаются к новым условиям и на основе этого далеко не всем гимназистам посильно обучение в гимназии.

- Есть ощущение, что поступление в гимназию становится все более конкурентным?

- Я считаю, что да. Если мы сравниваем возможности, которые были несколько лет назад, то сейчас все гимназии требуют уровень владения эстонским на В1, условия окончания основной школы на высокий средний балл, сдача экзаменов с первого раза и сделаны дополнительные вступительные тесты.

Предпринятая попытка увеличения возраста обязанности обучения до 18 лет, по моему мнению, носит косметический характер, потому что учебные навыки формируются на фоне девяти лет обучения и важно уметь вовремя вмешаться, когда у ученика снижается мотивация и он по какой-то причине не может выполнять те стандарты, которая учебная программа закладывает в процесс обучения.

Гимназическое образование - очень важная ступень в развитии для того, чтобы поступать в вузы, я всем советую поступать в гимназию, но есть еще и профессиональные учебные заведения. Именно этот, так называемый, дополнительный год, который предлагается государством - прежде всего нужен ученикам, не справившимся с теми стандартами которые закладывались на протяжении девяти лет.

- Есть ли проблема что не хватит мест в таллиннских гимназиях?