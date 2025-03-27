Директор предупреждает: школы не найдут нужных учителей с эстонским к 1 сентября

К 1 сентября школы не найдут нужное количество специалистов
Большинство педагогов не соответствуют требованиям
Искусственный интеллект уже часть школьной реальности
Как обстоят дела в школах после перехода на эстоноязычное образование? Стоит ли будущим выпускникам основных школ волноваться при поступлении в гимназии? И как в школы внедряется искусственный интеллект?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор Тынисмяэской реальной школы и бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте.
Выдержки из беседы:
- Как проходит переход школ на эстонский язык обучения сейчас? Удалось ли решить кадровые проблемы?
- Процесс перехода на эстонский язык в самом разгаре и говорить, что все происходит без проблем, не приходится. В прошлом году я предсказывал, что пик кадрового голода придется на 2025 год, и, к сожалению, мой прогноз сбывается. В следующем учебном году потребуется еще больше учителей-предметников, а квалифицированных специалистов по-прежнему не хватает.
Выражаясь грубо, сроки были уже вчера. Меня как руководителя школы пугает то, что мы не имеем ответов на многие вопросы.
- Какова ситуация с учителями, которые не соответствуют требованиям по владению эстонским языком на уровне C1?
- Я знаю, что 200 учителей нужно найти к следующему году. В прошлом году я говорил, что порядка 70 процентов кандидатов, которые приходят в школы и детские сады, не соответствуют квалификационным стандартам, не владеют методикой преподавания и у них отсутствует общая педагогическая компетенция, сейчас эта цифра выросла.
Нагрузка на школы колоссальная - чтобы адаптировать новых людей и чтобы качество обучения не падало.
- Возможно ли найти недостающих специалистов к осени?
- Я настроен оптимистично, но к 1 сентября 2025 года квалифицированных специалистов школы не найдут. И администрации школ, и вспомогательные специалисты будут нести еще более высокую нагрузку, чтобы помогать учителям адаптироваться в этом учебном процессе.
- Насколько активно местные самоуправления и школы используют поддержку государства для обучения учителей эстонскому языку?
- В следующем году государство еще больше расширяет этот пакет, он содержит в себе курсы повышения квалификации, в том числе методики интегрированного преподавания предметов и языка, но стоит учитывать тот факт, что учителя уже работают и уже сейчас нуждаются в этой поддержке.
- Как переход на эстонский язык обучения отразился на успеваемости и адаптации учеников?
- В Тынисмяэской реальной школе сравнительно неплохая ситуация, у нас всего треть детей нуждается в дополнительной поддержке в связи с переходом. Но цифры все равно пугающие. Если в нашей всего треть, то есть школы где количество учеников с особыми образовательными потребностями еще выше, и в силу перехода на эстонский язык обучения, конечно, там цифры зашкаливают.
Когда у меня спрашивают, реально ли это - достигнуть всех учебных результатов к шестому классу, что можно сказать? Тут стоит отметить, что и в обычных условиях далеко не все дети к шестому классу достигают таких результатов. Уже сейчас стоит задуматься о том, как помочь детям адаптироваться на третьей школьной ступени.
Важно понимать, что помимо реформы, которая затрагивает переход на эстонский режим обучения, существует еще целый ряд других изменений, в том числе и в гимназии. Теперь мы считаем количество предметов на эстонском языке от общего объема предметов. Если мы говорим о минимальном объеме в 96 курсов, то любому гимназисту нужно получить 57 курсов на эстонском языке. Никак иначе, другие формулы не складываются.
Именно поэтому школы приспосабливаются к новым условиям и на основе этого далеко не всем гимназистам посильно обучение в гимназии.
- Есть ощущение, что поступление в гимназию становится все более конкурентным?
- Я считаю, что да. Если мы сравниваем возможности, которые были несколько лет назад, то сейчас все гимназии требуют уровень владения эстонским на В1, условия окончания основной школы на высокий средний балл, сдача экзаменов с первого раза и сделаны дополнительные вступительные тесты.
Предпринятая попытка увеличения возраста обязанности обучения до 18 лет, по моему мнению, носит косметический характер, потому что учебные навыки формируются на фоне девяти лет обучения и важно уметь вовремя вмешаться, когда у ученика снижается мотивация и он по какой-то причине не может выполнять те стандарты, которая учебная программа закладывает в процесс обучения.
Гимназическое образование - очень важная ступень в развитии для того, чтобы поступать в вузы, я всем советую поступать в гимназию, но есть еще и профессиональные учебные заведения. Именно этот, так называемый, дополнительный год, который предлагается государством - прежде всего нужен ученикам, не справившимся с теми стандартами которые закладывались на протяжении девяти лет.
- Есть ли проблема что не хватит мест в таллиннских гимназиях?
- На сегодняшний день на гимназической ступени мест достаточно мало, но при всем при этом запущена реформа профессионального образования, для всех желающих я думаю места найдутся.
В нашу гимназию подают заявления по-разному. Бывают моменты, когда на одно место претендуют три ученика одновременно. Все кандидаты должны уже сейчас ознакомиться с условиями приема в опеделенную гимназию.
- Какие критерии еще играют ключевую роль при поступлении?
- Мотивационная беседа играет очень важную роль. В ходе этой беседы может выясниться что кандидат не мотивирован обучаться в этой школе. В таком случае он получает за беседу низкие баллы, а если еще и академические результаты не очень высокие, то шансы поступить достаточно низкие.
- Как вы относитесь к тому, что с будущего года будут проводиться пробные электронные экзамены?
- Не имею ничего против того, что жизнь идет своим чередом и мы развиваемся. Но если мы говорим о системе EIS, которая существует как платформа для экзаменов, то она абсолютно не работоспособна. А если государство сможет создать к тому времени нормальную платформу, которая сможет выдержать нагрузку, то ничего плохого я в этом не вижу.
Когда наши дети сдают уровневые работы в этой системе, она часто тормозит, невозможно выполнить задание до конца, бывают сбои и ошибки, технический момент страдает, хотя готовность у учеников есть.
- С этого года в учебную программу вводятся основы искусственного интеллекта. Как вы оцениваете эту инициативу?
- ИИ в школьной жизни присутствует давно, и он вызывает разные эмоции у учителей. Они замечают, что учащиеся выполняют какие-то задания с его помощью, а некоторые очень успешно интегрируют ИИ в учебный процесс. Понятно то, что ИИ появился чтобы остаться и быть нашим помощником. Сопротивляться уже бессмысленно, поэтому нужно руководить этими процессами правильно. Нужно объяснять детям, что это помощник, а не замещающее лицо или техника. Все должны уметь пользоваться дополнительными возможностями.
Те кто используют осознанно ИИ в учебном процессе в качестве дополнительных возможностей, я думаю, только выигрывают, те, кто списывают, обманывают сами себя.