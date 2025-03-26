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Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. В ответ обоих отчитали

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BBC
Талси Габбард отвечает за работу Национальной разведки США, Джон Рэтклифф возглавляет ЦРУ.
Талси Габбард отвечает за работу Национальной разведки США, Джон Рэтклифф возглавляет ЦРУ. Фото: Getty Images via AFP / Scanpix

Руководители сразу нескольких американских спецслужб, в том числе глава Национальной разведки Талси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, во вторник отчитывались в Сенате перед членами профильного комитета верхней палаты. Их отчитали, отмечает Русская служба Би-Би-Си.

Основной темой встречи должен был стать новый доклад силовиков, перечисляющий основные глобальные угрозы Вашингтону. В отчете, в частности, отмечается нарастающее сближение основных геополитических противников США - Китая, России, Ирана и КНДР - и даже их активное сотрудничество.

Однако на фоне разразившегося накануне скандала сенаторов куда больше интересовали подробности нашумевшей публикации в Atlantic. А именно - фрагменты обсуждения членами администрации Дональда Трампа в чате мессенджера Signal удара США по хуситам в Йемене.

Сами Габбард и Рэтклифф от опубликованных фрагментов переписки не отпирались, однако последовательно и категорически отрицали, что в ходе разговора была разглашена или даже обсуждалась какая-либо секретная информация.

Убедить в этом законодателей, впрочем, силовикам не удалось. Члены сенатского комитета по разведке признали случившееся огромной ошибкой и потребовали от всех причастных американских спецслужб официальных извинений за «грандиозный провал».

В новом сводном докладе американских спецслужб на 2025 год отмечается, что граница между государственными и негосударственными агентами влияния, пытающимися подорвать безопасность и навредить интересам США, все больше стирается - не в последнюю очередь за счет использования новейших технологий.

Генеральный директор Агентства национальной безопасности Тимоти Хо, директор ФБР Кэш Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф и директор Агентства военной разведки Джеффри Круз на слушаниях в сенатском комитете по разведке, 25 марта 2025 года, Вашингтон, округ Колумбия, США.
Генеральный директор Агентства национальной безопасности Тимоти Хо, директор ФБР Кэш Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф и директор Агентства военной разведки Джеффри Круз на слушаниях в сенатском комитете по разведке, 25 марта 2025 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Фото: Getty Images via AFP / Scanpix

Наибольшую озабоченность в разведсообществе вызывает Китай, который авторы доклада называют «наиболее перспективным стратегическим конкурентом США».

Спецслужбы отметили, что стремление Пекина вырваться в лидеры в значительной мере вызвано убеждением китайских властей, что Вашингтон пытается сдержать рост Китая. Также разведывательное сообщество обеспокоено растущими военными возможностями потенциального противника.

Отдельно были упомянуты китайские разработки в области гиперзвукового оружия и расширение ядерного арсенала страны, а также доминирующее положение Пекина в области контроля цепочек поставок критически важных минералов.

Кто дружит против Вашингтона?

Угрозы, исходящие от России, Ирана и Северной Кореи, в докладе рассматривались вместе. Авторы неоднократно отмечают, что сотрудничество между этими традиционными противниками США становится все более тесным.

Отдельное беспокойство вызывают действия Москвы: авторы доклада обращают внимание на разрушительные кибератаки, за которыми нередко стоят российские власти, а также на ведущиеся разработки противоспутникового оружия, включая новый спутник с ядерным потенциалом.

В ходе обсуждения скандальной переписке в Signal сенатору Марку Уорнеру не раз пришлось повысить голос, вступая в перепалку с главами разведведомств администрации Трампа.

Те в один голос настаивали, что обсуждение возможных ударов американской авиации в Йемене разглашением секретной информации не является - Уорнер даже обвинил Рэтклиффа в «оскорблении умственных способностей американского народа».

«Если там не было никаких секретных материалов, поделитесь ими с комитетом, - предложил сенатор Уорнер. - Вы не можете скрывать переписку, одновременно утверждая, что секретной она не является».

С 2008 года бывший бизнесмен Марк Уорнер представляет в Сенате интересы избирателей Вирджинии.
С 2008 года бывший бизнесмен Марк Уорнер представляет в Сенате интересы избирателей Вирджинии. Фото: Getty Images via AFP / Scanpix

Трамп не считает своих сотрудников виноватыми

Президент США заявил, что Белый дом изучит инцидент с использованием частного мессенджера Signal, в результате чего произошла утечка.

В то же время Трамп выступил в защиту своего советника по безопасности Майка Уолтца, который, по версии главного редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга, и добавил журналиста в чат, где обсуждались авиаудары по Йемену.

Трамп заявил, что сам ничего не знает об этом мессенджере, но не видит вины ни за кем из членов своей администрации - включая и Уолтца, - сославшись на неизбежные риски, которые несут любые технологии и выразив уверенность, что пользоваться Signal тот, «вероятно», больше не будет.​

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Номия Икбал, употребленное президентом слово «glitch» (что можно перевести как «накладка» или «сбой») - наверное, максимум, чего можно ожидать от Трампа в смысле признания ошибок своей администрации.

Уолтц взял на себя ответственность за создание чата

Уолтц отрицает, что журналиста в чат добавил его подчиненный. На фото Уолтц жестикулирует во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года.
Уолтц отрицает, что журналиста в чат добавил его подчиненный. На фото Уолтц жестикулирует во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года. Фото: AFP / Scanpix

Сам Уолтц в интервью Fox News взял на себя ответственность за создание чата в Signal. «Я беру на себя полную ответственность. Я создал групповой чат», - сказал он.​

Версию о том, что журналиста в чат добавил один из его подчиненных Уолтца, ранее озвучил Трамп в интервью NBC News. Однако советник президента сказал, что хотел добавить другого человека - но не уточнил, кого именно.

«Чей-то номер был записан под именем другого человека, - пояснил Уолтц. - Конечно, я не видел этого неудачника в групповом чате. Выглядело так, будто бы это был кто-то другой. Сделал ли он [Голдберг] это специально или это случилось из-за какой-то технической ошибки - это мы пытаемся выяснить».​

Уолтц также раскритиковал Голдберга, назвав его «одним из худших журналистов», который «ненавидит президента». Чиновник заявил, что он «совершенно точно не знаком» с редактором Atlantic лично.​

BBC
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