Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. В ответ обоих отчитали

Отдельно были упомянуты китайские разработки в области гиперзвукового оружия и расширение ядерного арсенала страны, а также доминирующее положение Пекина в области контроля цепочек поставок критически важных минералов.

Кто дружит против Вашингтона?

Угрозы, исходящие от России, Ирана и Северной Кореи, в докладе рассматривались вместе. Авторы неоднократно отмечают, что сотрудничество между этими традиционными противниками США становится все более тесным.

Отдельное беспокойство вызывают действия Москвы: авторы доклада обращают внимание на разрушительные кибератаки, за которыми нередко стоят российские власти, а также на ведущиеся разработки противоспутникового оружия, включая новый спутник с ядерным потенциалом.

В ходе обсуждения скандальной переписке в Signal сенатору Марку Уорнеру не раз пришлось повысить голос, вступая в перепалку с главами разведведомств администрации Трампа.

Те в один голос настаивали, что обсуждение возможных ударов американской авиации в Йемене разглашением секретной информации не является - Уорнер даже обвинил Рэтклиффа в «оскорблении умственных способностей американского народа».

«Если там не было никаких секретных материалов, поделитесь ими с комитетом, - предложил сенатор Уорнер. - Вы не можете скрывать переписку, одновременно утверждая, что секретной она не является».

С 2008 года бывший бизнесмен Марк Уорнер представляет в Сенате интересы избирателей Вирджинии. Фото: Getty Images via AFP / Scanpix

Трамп не считает своих сотрудников виноватыми

Президент США заявил, что Белый дом изучит инцидент с использованием частного мессенджера Signal, в результате чего произошла утечка.