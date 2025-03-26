Руководители сразу нескольких американских спецслужб, в том числе глава Национальной разведки Талси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, во вторник отчитывались в Сенате перед членами профильного комитета верхней палаты. Их отчитали, отмечает Русская служба Би-Би-Си.
Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. В ответ обоих отчитали
Основной темой встречи должен был стать новый доклад силовиков, перечисляющий основные глобальные угрозы Вашингтону. В отчете, в частности, отмечается нарастающее сближение основных геополитических противников США - Китая, России, Ирана и КНДР - и даже их активное сотрудничество.
Однако на фоне разразившегося накануне скандала сенаторов куда больше интересовали подробности нашумевшей публикации в Atlantic. А именно - фрагменты обсуждения членами администрации Дональда Трампа в чате мессенджера Signal удара США по хуситам в Йемене.
Сами Габбард и Рэтклифф от опубликованных фрагментов переписки не отпирались, однако последовательно и категорически отрицали, что в ходе разговора была разглашена или даже обсуждалась какая-либо секретная информация.
Убедить в этом законодателей, впрочем, силовикам не удалось. Члены сенатского комитета по разведке признали случившееся огромной ошибкой и потребовали от всех причастных американских спецслужб официальных извинений за «грандиозный провал».
В новом сводном докладе американских спецслужб на 2025 год отмечается, что граница между государственными и негосударственными агентами влияния, пытающимися подорвать безопасность и навредить интересам США, все больше стирается - не в последнюю очередь за счет использования новейших технологий.
Наибольшую озабоченность в разведсообществе вызывает Китай, который авторы доклада называют «наиболее перспективным стратегическим конкурентом США».
Спецслужбы отметили, что стремление Пекина вырваться в лидеры в значительной мере вызвано убеждением китайских властей, что Вашингтон пытается сдержать рост Китая. Также разведывательное сообщество обеспокоено растущими военными возможностями потенциального противника.
Отдельно были упомянуты китайские разработки в области гиперзвукового оружия и расширение ядерного арсенала страны, а также доминирующее положение Пекина в области контроля цепочек поставок критически важных минералов.
Кто дружит против Вашингтона?
Угрозы, исходящие от России, Ирана и Северной Кореи, в докладе рассматривались вместе. Авторы неоднократно отмечают, что сотрудничество между этими традиционными противниками США становится все более тесным.
Отдельное беспокойство вызывают действия Москвы: авторы доклада обращают внимание на разрушительные кибератаки, за которыми нередко стоят российские власти, а также на ведущиеся разработки противоспутникового оружия, включая новый спутник с ядерным потенциалом.
В ходе обсуждения скандальной переписке в Signal сенатору Марку Уорнеру не раз пришлось повысить голос, вступая в перепалку с главами разведведомств администрации Трампа.
Те в один голос настаивали, что обсуждение возможных ударов американской авиации в Йемене разглашением секретной информации не является - Уорнер даже обвинил Рэтклиффа в «оскорблении умственных способностей американского народа».
«Если там не было никаких секретных материалов, поделитесь ими с комитетом, - предложил сенатор Уорнер. - Вы не можете скрывать переписку, одновременно утверждая, что секретной она не является».
Трамп не считает своих сотрудников виноватыми
Президент США заявил, что Белый дом изучит инцидент с использованием частного мессенджера Signal, в результате чего произошла утечка.
В то же время Трамп выступил в защиту своего советника по безопасности Майка Уолтца, который, по версии главного редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга, и добавил журналиста в чат, где обсуждались авиаудары по Йемену.
Трамп заявил, что сам ничего не знает об этом мессенджере, но не видит вины ни за кем из членов своей администрации - включая и Уолтца, - сославшись на неизбежные риски, которые несут любые технологии и выразив уверенность, что пользоваться Signal тот, «вероятно», больше не будет.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Номия Икбал, употребленное президентом слово «glitch» (что можно перевести как «накладка» или «сбой») - наверное, максимум, чего можно ожидать от Трампа в смысле признания ошибок своей администрации.
Уолтц взял на себя ответственность за создание чата
Сам Уолтц в интервью Fox News взял на себя ответственность за создание чата в Signal. «Я беру на себя полную ответственность. Я создал групповой чат», - сказал он.
Версию о том, что журналиста в чат добавил один из его подчиненных Уолтца, ранее озвучил Трамп в интервью NBC News. Однако советник президента сказал, что хотел добавить другого человека - но не уточнил, кого именно.
«Чей-то номер был записан под именем другого человека, - пояснил Уолтц. - Конечно, я не видел этого неудачника в групповом чате. Выглядело так, будто бы это был кто-то другой. Сделал ли он [Голдберг] это специально или это случилось из-за какой-то технической ошибки - это мы пытаемся выяснить».
Уолтц также раскритиковал Голдберга, назвав его «одним из худших журналистов», который «ненавидит президента». Чиновник заявил, что он «совершенно точно не знаком» с редактором Atlantic лично.