Переход на эстоноязычное обучение: в Таллинне не хватает нескольких сотен учителей

По словам директоров школ, ситуация уже ужасная и будет ухудшаться.

«Например, учителю нужно поговорить о чувствах, об уважении и честности, но дети при этом не знают даже значения слова porgand», – рассказала директор Эхтеской гуманитарной гимназии Марика Крансивер.

«Потребность в учителях-предметниках растет, и ощущается большая нехватка классных руководителей», – констатировал директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») признает, что переход является серьезным испытанием: «К сентябрю нужно найти более двухсот педагогов для школ и детских садов, в основном - учителей эстонского языка и предметов естественнo-мaтeмaтического цикла, а также большое число опорных специалистов».