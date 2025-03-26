Изначально законопроект предусматривал, что на местных выборах могли бы голосовать только граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран НАТО.

В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, на местных выборах могут голосовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.

Депутаты Рийгикогу представили две поправки к проекту конституции для третьего чтения, и конституционная комиссия решила поддержать обе. Поскольку поправки являются взаимоисключающими, пленарное заседание Рийгикогу должно было сделать выбор между ними.

Первая поправка, внесенная 26 депутатами Рийгикогу, отменяла избирательное право граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов, которые состоятся в октябре этого года. В результате поправки в местных выборах смогли бы участвовать только граждане Эстонии и граждане стран ЕС.

Вторая поправка, внесенная 55 депутатами, предусматривала отмену права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства. На местных выборах этого года неграждане, согласно поправке, по-прежнему смогут голосовать. По мнению авторов поправки, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах в качестве граждан Эстонии.

В итоге на пленарном заседании Рийгикогу была поддержана вторая поправка (78 голосов против 21).

В ходе итогового голосования за законопроект проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось. Все проголосовавшие против были членами фракции Центристской партии.

Таким образом, сегодня права голоса на местных выборах были лишены все иностранные граждане, проживающие постоянно в Эстонии, а неграждане проголосуют в этом году в последний раз.