Легендарный британский автомобильный бренд выходит на эстонский рынок

Первый дилерский центр MG откроется в Таллинне в конце весны или начале лета, в будущем планируется расширить его и на другие города Эстонии. Официальным импортером MG Motor в странах Балтии является компания Autobrava UAB, входящая в группу Modus.

В Эстонии автолюбители могут выбрать одну из пяти моделей MG - от компактных городских автомобилей до спортивных и просторных паркетников. В ассортименте представлены автомобили с двигателем внутреннего сгорания (с автоматической и механической коробкой передач), гибриды, подключаемые гибриды и электромобили. Цены начинаются от 16 900 евро, а модельный ряд постоянно пополняется новыми и обновленными моделями. На все автомобили MG предоставляется 7-летняя заводская гарантия.

В Эстонии будут представлены следующие пять моделей: MG3 - компактный городской кроссовер; MG ZS - компактный кроссовер; MG4 Electric - новый компактный электрический хэтчбек; MG HS - среднеразмерный кроссовер, доступный как с бензиновым, так и с гибридным двигателями; MG Cyberster - электрический спортивный автомобиль.

Автомобили MG появятся в Таллинне в конце весны или в начале лета. Кроме того, дилерские центры MG откроются в Латвии и Литве.

Более ста лет истории

История MG Motor началась в 1924 году в Оксфорде, Великобритания. За десятилетия компания превратилась в легендарный бренд, славящийся динамичным вождением и неповторимым дизайном.

В 1957 году легендарный гонщик Стирлинг Мосс на автомобиле MG EX181 установил рекорд скорости в 395,31 км/ч на Бонневильском соленом озере. Два года спустя рекорд был побит - 410,23 км/ч. Кабриолет MGB, представленный в 1962 году, также сыграл важную роль в истории MG и стал одним из самых культовых британских автомобилей.

MG широко распространен в Европе, и в 2024 было продано более 240 000 автомобилей. С 2007 года бренд MG принадлежит китайской компании SAIC, но разработка дизайна автомобилей и поддержание британской идентичности осуществляется в Лондонском центре дизайна. В 2024 году SAIC был шестым по величине автопроизводителем в мире с объемом продаж более 4,6 миллиона автомобилей.