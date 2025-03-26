Аллер или Кийк? Членам фракции «Отечества» дана свобода голоса при выборах вице-спикера Рийгикогу

«Сегодняшнее качество руководства в Рийгикогу не отвечает интересам и ожиданиям граждан Эстонии. За последние два года, то есть под руководством сегодняшнего спикера Рийгикогу, правительственная коалиция, предвзято интерпретируя регламент парламента, протолкнула несколько законов, которые впоследствии были признаны неконституционными и президентом, и канцлером права. Необходимы существенные изменения и улучшение качества», - сказал председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, «Отечество» выдвигает кандидатуру Хелир-Валдора Сеэдера, лидера фракции, бывшего министра и вице-спикера парламента, под руководством которого улучшилась бы культура парламента.

Что касается голосования по выборам вице-спикера Рийгикогу, фракция «Отечества» решила дать свободу членам при голосовании. Кандидаты - Танель Кийк и Арво Аллер.

Голоса EKRE предполагается отдать Арво Аллеру, занимающему сейчас пост второго вице-спикера. Его также поддерживает Центристская партия. «Он хорошо поработал, и у нас нет к нему претензий. С нашей точки зрения, он может и дальше представлять оппозицию», - заявил центрист Лаури Лаатс Postimees.

Если, согласно коалиционному договору, нынешний спикер Лаури Хуссар («Ээсти 200») и первый вице-спикер Тоомас Кивимяги (Партия реформ) продолжат представлять коалицию в правлении Рийгикогу, то вопрос о том, кто займет должность второго вице-спикера, вероятно, будет решен голосами «Отечества», а также различных внефракционных депутатов. Соцдемы имеют в Рийгикогу 14 голосов, EKRE и «Отечество» - по 11, а Центристская партия - 7.