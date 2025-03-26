Литовская прокуратура подозревает, что самолет DHL в Вильнюсе разбился из-за ошибки пилота

Как сообщается, в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании было направлено обращение с просьбой провести необходимые следственные действия на основании европейского ордера на расследование, вручить находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомление о подозрениях и допросить его.

После анализа и обобщения проведенных в Литве допросов, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, и привело к падению самолета.

По данным прокуратуры, другие версии происшествия опровергнуты данными, полученными в ходе расследования.

В ходе предварительного расследования потерпевшими признаны 16 человек.

Агентство BNS сообщило, что самолет Boeing авиакомпании Swiftair, перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения.

При посадке самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.

В конце декабря литовское Министерство юстиции заявило, что предварительный анализ бортовых самописцев разбившегося самолета, также известных как черные ящики, не выявил признаков несанкционированного вмешательства.