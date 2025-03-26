На этой неделе в приложение Forus добавлена новая услуга - мини-мопеды RIDE, которые теперь можно заказать через платформу наряду с такси, самокатами Tuul, арендными автомобилями и услугой доставки. С каждым заказом через приложение Forus пользователь накапливает токены US Token.
Приложение Forus теперь позволяет арендовать и новые мини-мопеды RIDE
«Добавление мини-мопедов на нашу платформу - важный шаг в развитии Forus как настоящего суперприложения для мобильности, - сказал руководитель платформы Forus Эдуард Дубровский. - Цель - предложить пользователям разнообразные и удобные способы передвижения в одном месте, одновременно увеличивая ценность нашего сообщества».
Речь идет о мини-мопедах RIDE Mobility, одной из крупнейших в Латвии компаний по предоставлению услуг микромобильности, арендные транспортные средства которой впервые появились на улицах Таллинна. Вскоре сотрудничество с RIDE Mobility распространится и на рынки Латвии и Литвы, сделав услугу доступной через приложение Forus по всему балтийскому региону. Кроме того, Forus предоставляет услугу безопасности для мопедов.
«Я давно ждал появления мини-мопедов RIDE на улицах городов Эстонии и надеюсь, что Таллинн станет лишь первым из многих. Добавление RIDE Mobility на нашу платформу обогатит и разнообразит возможности мобильности людей в дополнение к аренде автомобилей, доставке посылок, услугам такси и самокатами. самокатами. Это, безусловно, не наш последний партнер», - подчеркнул владелец Forus, председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа.
Большая дальность поездки и безопасность
«RIDE Mobility предлагает услуги аренды мини-мопедов в Риге уже пять лет, в Вильнюсе и Каунасе - один год, и статистика компании показывает, что такой электрический транспорт зарекомендовал себя как значительно более безопасное и надежное средство передвижения, чем классический электросамокат», - отметил соучредитель RIDE Mobility Эдгарс Якобсонс.
Основными преимуществами мини-мопедов являются их естественная и эргономичная посадка, а также более крупные колеса, что позволяет водителю сохранять лучшую стабильность и маневренность по сравнению с электросамокатом. Скорость арендного мини-мопеда ограничена 25 километрами в час, как и у арендных самокатов. В районах с интенсивным движением Таллинн может установить для них еще более низкое ограничение скорости.
Запас хода мини-мопеда с полностью заряженным аккумулятором составляет 70 километров, что делает его идеальным выбором для более продолжительных городских поездок. Максимальная постоянная номинальная мощность его электродвигателя не превышает одного киловатта.
Согласно Закону о дорожном движении, мини-мопеды могут передвигаться по проезжей части, велосипедным дорожкам или велосипедным полосам, а также по велосипедно-пешеходным дорожкам. В отличие от других стран Европы, в Таллинне на них запрещено ездить по тротуарам. Парковка мини-мопедов будет осуществляться в тех же белых квадратах на дорожном покрытии, что и для арендных самокатов. Однако, в отличие от самокатов, мини-мопед необходимо докатывать до парковочного места вручную.
Аренда мини-мопедов доступна лицам от 18 лет. Ношение шлема при езде не является обязательным, но настоятельно рекомендуется. Одновременно на мини-мопеде может ехать только один человек.
Стоимость аренды мини-мопеда RIDE составляет 0,22 евро в минуту с дополнительной скидкой в утренние часы. Для долгосрочной аренды можно оформить заказ на «один день», на «рабочую неделю» или на «месяц». При аренде через Forus клиент будет перенаправлен в приложение RIDE, где при первом использовании необходимо пройти регистрацию.