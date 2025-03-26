Приложение Forus теперь позволяет арендовать и новые мини-мопеды RIDE

«Добавление мини-мопедов на нашу платформу - важный шаг в развитии Forus как настоящего суперприложения для мобильности, - сказал руководитель платформы Forus Эдуард Дубровский. - Цель - предложить пользователям разнообразные и удобные способы передвижения в одном месте, одновременно увеличивая ценность нашего сообщества».

Речь идет о мини-мопедах RIDE Mobility, одной из крупнейших в Латвии компаний по предоставлению услуг микромобильности, арендные транспортные средства которой впервые появились на улицах Таллинна. Вскоре сотрудничество с RIDE Mobility распространится и на рынки Латвии и Литвы, сделав услугу доступной через приложение Forus по всему балтийскому региону. Кроме того, Forus предоставляет услугу безопасности для мопедов.

«Я давно ждал появления мини-мопедов RIDE на улицах городов Эстонии и надеюсь, что Таллинн станет лишь первым из многих. Добавление RIDE Mobility на нашу платформу обогатит и разнообразит возможности мобильности людей в дополнение к аренде автомобилей, доставке посылок, услугам такси и самокатами. самокатами. Это, безусловно, не наш последний партнер», - подчеркнул владелец Forus, председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа.

Большая дальность поездки и безопасность

«RIDE Mobility предлагает услуги аренды мини-мопедов в Риге уже пять лет, в Вильнюсе и Каунасе - один год, и статистика компании показывает, что такой электрический транспорт зарекомендовал себя как значительно более безопасное и надежное средство передвижения, чем классический электросамокат», - отметил соучредитель RIDE Mobility Эдгарс Якобсонс.