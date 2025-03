Тоомсалу работает в LHV с 2007 года. Начав работу в качестве практиканта, он стал первым кредитным аналитиком LHV Pank, позже перешел на работу в качестве кредитного руководителя, а также руководителя кредитного комитета. С 2016 года он является председателем правления LHV Group. Кроме того, он является председателем советов копманий AS LHV Pank, AS LHV Kindlustus, AS LHV Varahaldus, в также председателем LHV Bank Ltd.