Объявлен состав женской сборной Эстонии на апрельские матчи

В окончательный состав вошли 23 футболистки. Из-за травм в заявку не попали Кристиина Туллус, Геттер Саар, Сандра Пярн и Киркелийс Лиллеметс, а Карола Пургатс пропустит игры по состоянию здоровья. Вратарь Лийза Лийметс в этот раз выступит за команду U19.

«В последних матчах у нас было много моментов, потенциал которых мы не смогли реализовать в полной мере. В предстоящих играх наша цель – еще осознаннее и смелее распознавать и использовать такие ситуации. Мы ни в коем случае не собираемся недооценивать Болгарию, но также важно, чтобы мы не сомневались и в своих силах. С нетерпением жду этих встреч», – сказала Шеволдаева.