Тренерский штаб женской сборной Эстонии огласил список игроков, которые примут участие в предстоящих апрельских встречах. Команда проведет два матча: 4 апреля на A. Le Coq Arena эстонки встретятся с Болгарией в рамках Лиги наций, а 8 апреля сыграют товарищеский матч против Латвии на выезде.
Объявлен состав женской сборной Эстонии на апрельские матчи
В окончательный состав вошли 23 футболистки. Из-за травм в заявку не попали Кристиина Туллус, Геттер Саар, Сандра Пярн и Киркелийс Лиллеметс, а Карола Пургатс пропустит игры по состоянию здоровья. Вратарь Лийза Лийметс в этот раз выступит за команду U19.
«В последних матчах у нас было много моментов, потенциал которых мы не смогли реализовать в полной мере. В предстоящих играх наша цель – еще осознаннее и смелее распознавать и использовать такие ситуации. Мы ни в коем случае не собираемся недооценивать Болгарию, но также важно, чтобы мы не сомневались и в своих силах. С нетерпением жду этих встреч», – сказала Шеволдаева.
В пятницу, 4 апреля, женская сборная Эстонии проведет первый домашний матч в этом году – в рамках Лиги наций команда примет Болгарию на стадионе A. Le Coq Arena. Начало игры в 19:00.
Билеты на матч можно приобрести на сайте Эстонского футбольного союза и в Piletilevi.
Четыре дня спустя эстонки проведут товарищескую встречу с Латвией на выезде. Прямую трансляцию обеих игр покажет Soccernet TV.
Состав женской сборной Эстонии на апрельские матчи
Вратари:
Виктория Вихман (05.08.2004) – Tallinna FC Flora, 2 матча / 0 голов
Катарина Элизабет Кяпа (16.03.2006) – Tallinna FC Flora, 2 матча / 0 голов
Роберта Юрна (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev, 0 матчей / 0 голов
Защитники:
Инна Кисс-Злиднис (18.04.1990) – Budafoki LC (Венгрия), 103 матча / 0 голов
Келли Розен (23.11.1995) – Tallinna FC Flora, 89 матчей / 1 гол
Сирет Ряэмет (31.12.1999) – Linzer ASK (Австрия), 50 матчей / 0 голов
Рахель Репкин (17.06.1998) – IFK Värnamo (Швеция), 19 матчей / 0 голов
Аннегрет Кала (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka, 13 матчей / 1 гол
Эва-Мария Нийт (05.02.2002) – Tallinna FC Flora, 13 матчей / 0 голов
Полузащитники:
Лизетте Таммик (14.10.1998) – Tallinna FC Flora, 78 матчей / 16 голов
Мари-Лийз Лиллемяэ (01.09.2000) – Tallinna FC Flora, 57 матчей / 2 гола
Лийза Мерисалу (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (Дания), 42 матча / 3 гола
Яаника Волков (20.02.2005) – Linzer ASK (Австрия), 23 матча / 0 голов
Катрин Кирпу (09.10.2004) – Aland United (Финляндия), 18 матчей / 2 гола
Анетте Салей (28.09.2005) – JK Tabasalu, 14 матчей / 2 гола
Анетт Вилипуу (25.09.1996) – JK Tallinna Kalev, 5 матчей / 1 гол
Лизелле Пальтс (02.12.2005) – Tallinna FC Flora, 4 матча / 0 голов
Хелина Таркмеэл (20.09.2005) – Tallinna FC Flora, 3 матча / 0 голов
Ловийсе Мяннисте (24.02.2008) – FC Elva, 1 матч / 0 голов
Нападающие:
Влада Кубасова (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (Венгрия), 77 матчей / 13 голов
Эмма Трейберг (19.11.2000) – Saku Sporting, 38 матчей / 3 гола
Кристина Теэрн (13.11.2004) – Linzer ASK (Австрия), 14 матчей / 2 гола
Катрийн Саулус (05.07.2003) – Saku Sporting, 7 матчей / 1 гол
Тренерский штаб:
Главный тренер: Александра Шеволдаева
Помощники тренера: Валерий Макаров, Андрис Алтсаар
Тренер вратарей: Кристьян Тамме
Тренер по физподготовке: Мария Соотак
Врач: Рауль Парик
Физиотерапевты: Кай-Рийн Томера, Лаура Эрнитс
Менеджер: Райли-Райне Эллермаа