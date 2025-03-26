ГАЛЕРЕЯ Eesti Energia открыла в Аувере самый мощный в стране аккумуляторный накопитель энергии

По словам участвовавшего в церемонии открытия министра финансов Юргена Лиги, аккумуляторный накопитель в Аувере является знаковым и технологически важным компонентом энергетического поворота Эстонии.

«Демократической стране для укрепления энергетической независимости необходимы мощности по накоплению возобновляемой энергии. Еще одним отрадным моментом в этой инвестиции является то, что мы можем использовать технологии из свободного мира», - сказал Лиги.

Аккумулятор мощностью 26,5 мегаватт и емкостью 53,1 мегаватт-часа, сооруженный в промышленном комплексе Аувере в Ида-Вирумаа, позволит участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках для обеспечения надежности электроснабжения. Инвестиции в строительство аккумуляторного накопителя достигают 19,6 млн евро.

«Аккумулятор способен очень эффективно реагировать на колебания в электрической системе. Такие современные мощности существенно снижают затраты на балансировку электросистемы Балтии, а за счет этого и конечную цену для потребителя», - пояснил член правления Eesti Energia Кристьян Кухи. - Дополнительное положительное влияние будет также наблюдаться на рынке электроэнергии на сутки вперед, на котором аккумулятор может сглаживать высокие ценовые пики для потребителей и создавать на рынке спрос в периоды перепроизводства».

Организованный энергетическим предприятием международный тендер на сооружение аккумулятора выиграла оферта системного интегратора энергетических решений Diotech Grupp, в рамках которой предприятие LG Energy Solution поставляет аккумуляторную технологию нового поколения. Работы, связанные с установкой и подключением оборудования, были выполнены предприятием Enefit Solutions.

«Мы рады вместе с Eesti Energia быть первопроходцами в развитии аккумуляторных технологий в Эстонии. Аккумуляторные решения играют важную роль в декарбонизации энергетической системы, и аккумулятор в Аувере является наглядным подтверждением этого на рынке стран Балтии», - отметил руководитель сферы накопителей энергии в Европе LG Energy Solution Кювон Хо.

«Проект аккумуляторного накопителя в Аувере был для нас уникальным, и график работ порой оказывался довольно плотным. К сегодняшнему дню, однако, очевидно, что нам удалось завершить согласованное строительство своевременно и качественно, а также обогатить в процессе работы в Аувере свой опыт множеством уникальных ноу-хау для будущих проектов. Все это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию управляемой сети накопления энергии в Балтийском регионе», - сказал член правления Diotech Март Мooра.

Предприятие Eesti Energia объявило тендер на поиск поставщика мощного накопителя энергии летом 2023 года, а аккумуляторный накопитель энергии начал работать 1 февраля, непосредственно перед десинхронизацией энергосистемы стран Балтии от российской электросети.