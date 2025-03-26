Новоиспеченный министр социальных дел: повышение зарплат врачам не оправдано

Йоллер заявила в, что ей трудно объяснить обществу, почему нужно выделять десятки миллионов евро на повышение зарплат медицинских работников, сообщает ERR.

Генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа была удивлена как таким высказыванием, так и ходом мыслей, что, повысив эффективность медицинской системы, можно будет обойтись без дополнительного финансирования.

Бывший министр социального обеспечения, глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон, в свою очередь, заявил, что если в ближайшее время не будет найдено решение финансовых проблем системы здравоохранения, придется сократить десятую часть бюджета Кассы здоровья.

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