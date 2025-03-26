Департамент: для сохранения госдорог необходимо удвоить бюджет их ремонта

Речь идет об анализе финансовых потребностей на содержание государственных дорог на период 2025-2054 годов.

«Результаты анализа показывают, что, исходя из цен 2024 года, оптимальный годовой бюджет, необходимый для содержания государственных дорог, составляет 203 миллиона евро», - объяснил директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги.

«Это на 31 процент больше, чем показывали результаты предыдущего анализа. Основные причины - недофинансирование бюджета в период между двумя анализами, что привело к некоторому ухудшению состояния дорог, а также к увеличению стоимости ремонта. По сравнению с анализом 2019 года задолженность за ремонт дорог увеличилась на 12% до 772,4 млн евро, что соответствует почти четырехлетнему оптимальному бюджету», - подчеркнул Ленги.

В анализе, проведенном в прошлом году по заказу Департамента транспорта, обновлены параметры транспортных средств, использованных в анализе затрат и выгод, и уточнена стоимость для пользователей дорог в зависимости от значения сбалансированности уровня дорожного покрытия.

Затем был рассчитан оптимальный уровень бюджета, основанный на ценах на ремонт 2024 года, для поддержания дорожной сети в состоянии, при котором затраты на транспортную систему в целом, то есть затраты пользователей дорог и затраты на содержание дорог вместе взятые, будут сведены к минимуму в течение следующих 30 лет.

Содержание государственных дорог включает в себя техническое обслуживание, текущий ремонт гравийных дорог, перекладку дорог с твердым покрытием, восстановление, а также реконструкцию и ремонт мостов.