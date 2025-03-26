Недавний анализ, проведенный Департаментом транспорта, показывает, что для оптимального содержания государственных дорог Эстонии необходимо удвоить бюджет, и инвестиции в их развитие неизбежны.
Департамент: для сохранения госдорог необходимо удвоить бюджет их ремонта
Речь идет об анализе финансовых потребностей на содержание государственных дорог на период 2025-2054 годов.
«Результаты анализа показывают, что, исходя из цен 2024 года, оптимальный годовой бюджет, необходимый для содержания государственных дорог, составляет 203 миллиона евро», - объяснил директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги.
«Это на 31 процент больше, чем показывали результаты предыдущего анализа. Основные причины - недофинансирование бюджета в период между двумя анализами, что привело к некоторому ухудшению состояния дорог, а также к увеличению стоимости ремонта. По сравнению с анализом 2019 года задолженность за ремонт дорог увеличилась на 12% до 772,4 млн евро, что соответствует почти четырехлетнему оптимальному бюджету», - подчеркнул Ленги.
В анализе, проведенном в прошлом году по заказу Департамента транспорта, обновлены параметры транспортных средств, использованных в анализе затрат и выгод, и уточнена стоимость для пользователей дорог в зависимости от значения сбалансированности уровня дорожного покрытия.
Затем был рассчитан оптимальный уровень бюджета, основанный на ценах на ремонт 2024 года, для поддержания дорожной сети в состоянии, при котором затраты на транспортную систему в целом, то есть затраты пользователей дорог и затраты на содержание дорог вместе взятые, будут сведены к минимуму в течение следующих 30 лет.
Содержание государственных дорог включает в себя техническое обслуживание, текущий ремонт гравийных дорог, перекладку дорог с твердым покрытием, восстановление, а также реконструкцию и ремонт мостов.
Кроме того, в ходе анализа был рассчитан условный долг по развитию государственных дорог, то есть сумма, необходимая для приведения дорожной сети в соответствие со всеми требованиями на участках, не отвечающих требованиям, к 2054 году.
Сумма долга по развитию государственных дорог составляет около 1,5 млрд евро. Основная часть этой суммы приходится на модернизацию основной сети TEN-T, то есть шоссейных дорог Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, а также на выполнение задачи по укладке гравийных дорог, предусмотренной Планом развития транспорта и мобильности. План развития предусматривает асфальтовое покрытие всех гравийных дорог с интенсивностью движения более 50 автомобилей в день.
С учетом ожидаемых потребностей развития основной сети TEN-T, которая должна быть адекватно развита к 2030 году, ресурсы, необходимые для поддержания и развития дорожной сети, составят 462 млн евро в год в течение первых пяти лет сценария, то есть 2025-2029 годов, и 212 млн евро в год в течение следующего 25-летнего периода, то есть 2030-2054 годов.
Проведенный анализ является важной основой для подготовки государственных планов по содержанию дорог, чтобы обеспечить устойчивое и экономически эффективное содержание и развитие национальных дорог в течение следующих 30 лет.