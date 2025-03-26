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С апреля плата за визит к врачу и пребывание в больнице станет выше

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Клиника Тартуского университета.
Клиника Тартуского университета. Фото: Margus Ansu

Со следующей недели, то есть с 1 апреля, в клинике Тартуского университета изменятся тарифы на визиты и пребывание в стационаре для застрахованных пациентов, однако некоторые категории пациентов, например дети и пожилые люди, по-прежнему будут платить пять евро за визит.

Изменения связаны с поправками в законе о медицинском страховании, которые устанавливают новые предельные размеры платы за услуги, сообщила клиника Тартуского университета. Несмотря на нововведения, сохраняются некоторые льготы, например, для маленьких детей и пожилых людей.

С 1 апреля плата за амбулаторный прием у специалиста для застрахованных лиц составит 20 евро. Эта сумма также распространяется на прием в отделении неотложной помощи, а также на консультации физиотерапевта, клинического психолога и логопеда.

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