Якоб Кульбин опередил чемпиона мира и завоевал бронзу

19-летний Кулбин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и уступил победителю, французу Эрику Перро, который допустил один промах, 1 минуту 10,5 секунды. Серебряную медаль завоевал швейцарец Йоша Буркхальтер, также с одним неточным выстрелом, с отставанием 1 минута 9,2 секунды.

Высокий уровень соревнований подтверждает хотя бы тот факт, что пятым в гонке финишировал француз Фабьен Клод, в коллекции которого есть серебро Олимпийских игр и медали чемпионатов мира всех достоинств.

Остальные эстонские спортсмены не смогли вмешаться в борьбу за высокие места. Мехис Удам, допустивший четыре промаха (3+1), занял 40-е место с отставанием 4 минуты 22,8 секунды, а Ярослав Неверов с тремя неточными выстрелами (2+1) финишировал 53-м, проиграв лидеру 5 минут 8,9 секунды.

В женском спринте победу одержала Лу Жанмонно из Франции, которая не допустила ни одного промаха и показала время 23:01,8. Второй стала полька Наталия Сидорович (+21,4), а бронзу завоевала итальянка Самуэла Комола (+51,7, 1 промах). Ханна-Брита Каазик с двумя неточными выстрелами заняла 41-е место, уступив победительнице 6 минут 43,2 секунды.

С 23 по 30 марта в Швейцарии проходят Всемирные зимние военные игры, в которых принимают участие 1014 спортсменов (в том числе 46 параспортсменов) из 43 стран. В составе сборной Эстонии на соревнованиях выступают 11 атлетов.

Биатлон: рядовой Якоб Кулбин, рядовой Ярослав Неверов, рядовой Мехис Удам, член Кайтселийта Ханна-Брита Каазик

Лыжное ориентирование:лейтенант Сандер Линнус, рядовой Олле-Ильмар Яама, член Кайтселийта Дорис Кудре, член Кайтселийта Дейзи Кудре-Шнайдер

Горные лыжи: рядовой Лаур Мяги

Параспорт: старший сержант Расмус Пенно (беговые и горные лыжи), старший сержант Янно Лепик (лыжи).